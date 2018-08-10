Группа компаний «Рассвет» - 19 лет успешной деятельности на рынке недвижимости

Строительный сектор является одним из важных отраслей экономики. В Уфе каждый год реализуются десятки миллионов квадратных метров жилых и нежилых объектов. Предпочтение при выборе жилья всегда отдается проверенному застройщику. За 19 лет существования ГК «Рассвет» подтвердила свою надежность на рынке недвижимости. Компания построила и сдала в эксплуатацию более пяти тысяч квартир, а это более полумиллиона квадратных метров жилья, а также тысячи метров коммерческих площадей.
Группа компаний «Рассвет» осуществляет строительство жилых комплексов и коммерческих объектов. К одним из последних известных проектов можно отнести ЖК «Достоевский», расположившийся в историческом центре Уфы, первый в столице Башкирии бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев», высотные жилые комплексы «Фламинго» и «Гоголя 2» в Подмосковье.
Каждый проект уникален, но при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, удобные планировки и качественные строительные материалы. Дома строятся по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов –кирпич и керамические блоки «PORIKAM», которые производятся на собственном кирпичном заводе «Амстрон», что гарантирует его безусловную прочность, защиту от сырости и звукоизоляцию.
Завод «Амстрон» - это молодое российское предприятие, которое занимается выпуском поризованных керамических блоков. Несмотря на юный возраст, уже сегодня объем производства составляет сто миллионов условных единиц в год. «Амстрон» оснащен самым современным итальянским оборудованием, вся продукция проходит строжайший контроль качества и полностью соответствует европейским стандартам и самым высоким требованиям рынка.
Бизнес-центр «Салават Юлаев» предлагает готовые и комфортные помещения с ремонтом, отвечающие мировым стандартам. Это престижное бизнес-пространство с живописным и красивым видом на главную артерию города – проспект Салавата Юлаева. Аренда офисов вблизи от исторического центра столицы – это прекрасная возможность получить современное помещение, которое оборудовано всем необходимым для удобного размещения сотрудников и полноценного функционирования бизнеса. Бизнес-центр «Салават Юлаев» совмещает в себе все необходимое для плодотворной и успешной работы: есть небольшие кабинеты, офисы формата open-space, офисные блоки, помещения с панорамными видами. Существует возможность выбора отделки (ремонт под ключ или чистовая).
В настоящее время в Уфе компания строит жилые комплексы «Дубрава» и «Серебряный ручей».
Любители загородной жизни и свежего воздуха по достоинству оценили жилой комплекс «Дубрава», европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни - особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.
«Серебряный ручей» расположен в экологически чистом и живописном месте в Дёмском районе города Уфы. Микрорайон "Дема-8" сдан и полностью заселен. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» возводится 7 жилых домов, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.
Также идет активное строительство самых масштабных проектов Подмосковья – жилого комплекса «Томилино» и жилого комплекса «Пушкарь». «Томилино» находится всего в 6 км от Москвы. На территории 57 га появятся 42 дома с уникальным оформлением фасадов, на которых будут изображены портреты русских писателей и поэтов. Жилой комплекс «Пушкарь» расположен в 14 км от Москвы в экологически чистом месте Пушкинского района Московской области – с.Тарасовка. На 6,5 га возводится единый архитектурный ансамбль, состоящий из четырех жилых корпусов малой этажности.
Таким образом, Группа компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, Группа компаний «Рассвет» нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.
Коллектив Группы Компаний «Рассвет» поздравляет строителей, людей, которые живут своими проектами и оставляют за собой архитектурное наследие. Именно благодаря Вашим усилиям, квалификациям и самоотдаче развивается необъятная Родина!
ГК «Рассвет»: г.Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 49 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж или по телефону: +7 (347) 200-05-85.