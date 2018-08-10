Группа компаний «Рассвет» - 19 лет успешной деятельности на рынке недвижимости

Строительный сектор является одним из важных отраслей экономики. В Уфе каждый год реализуются десятки миллионов квадратных метров жилых и нежилых объектов. Предпочтение при выборе жилья всегда отдается проверенному застройщику. За 19 лет существования ГК «Рассвет» подтвердила свою надежность на рынке недвижимости. Компания построила и сдала в эксплуатацию более пяти тысяч квартир, а это более полумиллиона квадратных метров жилья, а также тысячи метров коммерческих площадей.