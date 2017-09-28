Лучшие варианты жилья в Уфе и за городом от ГК «Рассвет»

Осень – это не только красивое время года, вдохновляющее поэтов, художников и музыкантов, но и прекрасное время для покупки нового жилья. В сентябре высокие продажи и активность на рынке недвижимости связаны с психологическими аспектами покупателя, как правило, люди хотят решить вопрос, связанный с недвижимостью до конца года. К тому же, именно сейчас застройщики предлагают самые выгодные цены на жилье. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что стоимость квартир в Уфе будет начинаться от одного миллиона рублей. Но сегодня застройщики радуют покупателей интересными предложениями, от которых сложно отказаться.
К примеру, ГК «Рассвет» предлагает к продаже квартиры по очень привлекательным ценам в ЖК «Серебряный ручей», который располагается в экологически чистом и живописном месте в Дёмском районе города Уфы. Жилой комплекс активно застраивается: 14 домов уже сданы и заселены, 3 дома готовятся к сдаче в 2017 году. Квартира в настоящее время выполняет много важных функций – это место, где растут наши дети и происходят главные события в жизни семьи.Выбирая новое жилье, уфимцы отдают предпочтение району с хорошей транспортной доступностью, развитой инфраструктурой, привлекательной ценой и удобными планировками. Таким уникальным сочетанием обладает жилой комплекс «Серебряный ручей».
Если вы являетесь любителем загородной жизни, то сможете по достоинству оценить ЖК «Дубрава» - европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни — особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.
Важным аспектом при выборе этого предложения станет уникальная цена на квартиры. К тому же, сейчас есть прекрасная возможность приобрести жилье в ЖК «Дубрава» по специальной цене. С каждым годом загородная недвижимость приобретает все большую популярность. Пожалуй, каждый житель нашего мегаполиса хоть раз в жизни задумывался о переезде в частный дом, для того, чтобы каждый день наслаждаться прекрасными пейзажами, дышать чистым воздухом, жить без надоедливых соседей и неухоженных подъездов. К выбору земельных участков нужно подходить крайне серьезно.
К счастью, этой осенью дан старт продажам земельных участков в загородном поселке «Новое Ольховое», который располагается на границе Уфимского и Кармаскалинского районов.
«Новое Ольховое» - это строящийся поселок, расположенный вблизи озера Ольховое, которое славится кристально чистой водой и прекрасными пейзажами. Преимуществом комплекса является то, что каждый участок оформлен под индивидуальное жилищное строительство. Свежий воздух, безупречная экология и тишина, прозрачная вода озера дополняют неповторимую атмосферу гармонии с природой. В инфраструктуру будет включено все необходимое для создания поистине комфортной загородной среды.
Все перечисленные проекты уникальны, но при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, удобные планировки и качественные строительные материалы.
Таким образом, Группа компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, Группа компаний «Рассвет» нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.
ГК «Рассвет»: г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 47 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж или по телефону: +7 (347) 200-05-85