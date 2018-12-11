Президент ТПП России Сергей Катырин: У нас лучшая налоговая служба в мире

В интервью журналисту РБК, опубликованном на сайте 56orb.ru, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подвел некоторые итоги работы объединения предпринимателей в 2018 году. В частности, он заявил, что в целом год для объединения был удачным, особенно если говорить о конкретных результатах: ТПП в течение года активно работала с обеими палатами российского парламента, сопровождая 130 законопроектов. Также Палата активно занялась семейным бизнесом, был проведен первый в России семейный форум.
Этот первый форум в таком формате – своего рода сканирование ситуации с семейным бизнесом в России. В мире более 80% всего бизнеса – это семейное предпринимательство. У нас же это очень серьезная тема, в которой множество проблем. Например, ведя семейный бизнес, необходимо между всеми членами семьи заключить соглашения, а по каждому соглашению необходимо подготовить еще кучу бумаг, порядка 40.
Помимо «бумажных» проблем семейного предпринимательства, есть еще трудности, связанные с предоставлением различных льгот, например, по налогам. Глава ТПП сказал, что по этой теме изучается зарубежный опыт, как там эти проблемы решаются, а также изучается наша родная история – как работал этот сегмент экономики, семейный бизнес, в царской империи. По словам Сергея Катырина, семейный бизнес – это якорь российской экономики, потому что этот бизнес находится здесь, где он зародился, никуда не уедет (из страны), будет передаваться по наследству детям и внукам.
В ходе разговора президент ТПП Сергей Катырин похвалил российскую налоговую службу, назвав ее одной из самых лучших в мире: даже во многих развитых странах за последние годы не введено столько новаций в налоговую систему, как у нас.
- Это и личные кабинеты, и возможность дистанционно в электронном виде осуществлять платежи. У нас раньше был шквал писем, замечаний, просьб разобраться с налогами. Сейчас же это лишь единичные случаи, – сказал Сергей Катырин.