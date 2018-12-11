Президент ТПП России Сергей Катырин: У нас лучшая налоговая служба в мире

Помимо «бумажных» проблем семейного предпринимательства, есть еще трудности, связанные с предоставлением различных льгот, например, по налогам. Глава ТПП сказал, что по этой теме изучается зарубежный опыт, как там эти проблемы решаются, а также изучается наша родная история – как работал этот сегмент экономики, семейный бизнес, в царской империи. По словам Сергея Катырина, семейный бизнес – это якорь российской экономики, потому что этот бизнес находится здесь, где он зародился, никуда не уедет (из страны), будет передаваться по наследству детям и внукам.