В ТПП России подвели итоги конкурса «Золотой Меркурий»

- Еще 15 лет назад мы понимали, что это одно из важнейших направлений развития экономики - несырьевой экспорт, передовые предприятия, и нам конечно очень хочется, чтобы об этих предприятиях знали, чтобы мы могли не только их поощрить но они могли гордиться этим, использовать нашу символику в своей рекламе, - сказал в интервью телеканалу РБК председатель ТПП России Сергей Катырин. - И мы потом рассылаем губернаторам, что просим учесть, что ваше предприятие победило, просим учесть при размещении заказов.