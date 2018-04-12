Глава ТПП России: Иран тоже под санкциями, и это повод для взаимодействия

- Эксперты прогнозируют ежегодные темпы прироста иранского ВВП на уровне 4 процентов. Расти есть куда, - подчеркнул Сергей Катырин. - Взаимный товарооборот, который в 2017 году составил 1,7 млрд долларов, реально увеличить в ближайшие годы до 3 млрд, а в перспективе и до 10 млрд долларов. Наши компании намерены поставлять современную технику и оборудование, технологии, участвовать в строительстве и модернизации транспортной инфраструктуры Ирана, в частности, портов на Каспии, которым все сложнее обрабатывать поток грузов.