Радий Хабиров рассказал, как преобразятся подъезды в домах Башкирии

Накануне, 9 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал, какая судьба ожидает подъезды многоквартирных домов в республике.
- ...Как должно начинаться утро воскресенья?.. Человек выходит и видит облезлые стены подъезда и злится, либо на этих стенах - цветочки, душа поёт и утро становится добрым? – так, с ноткой романтики, приступил руководитель республики к изложению концепции будущих преобразований. - Поэтому мы приняли решение с января 2019 года запустить в Башкортостане программу комплексного ремонта подъездов.
- У нас 50 тысяч подъездов в многоквартирных домах, - продолжил глава региона. - Из них 26 тысяч, а это почти половина - старые, грязные, с прогнившими окнами и устаревшей проводкой. Подъезды нужно ремонтировать один раз в 5 лет, а по факту некоторые не видели побелку и краску по 10 лет и больше.
- По программе КРП, так ее назовем, поменяем, если нужно, входные двери, окна в подъездах, плитку на первых этажах, купим новые почтовые ящики, уберем провода в короба, поменяем лампочки на энергосберегающие светильники, покрасим, побелим, - пояснил Радий Хабиров. - Программа эта строится на софинансировании - средства пойдут из республиканского бюджета и бюджетов муниципалитетов, из собственных средств управляющей компании. Программу формируют управляющие компании совместно с муниципалитетами, поэтому все подробности о ней - в первую очередь в вашей управляющей компании.
- Рассчитываем, что за 6 лет отремонтируем все подъезды в республике, - завершил он. - Считаю, что жители тоже должны участвовать в этих процессах, тогда и подъезды не будут разрисованы, их будут беречь. Поэтому на общих собраниях жители смогут сами решать, что именно нужно делать в их подъездах и даже выбирать цвет в их подъездах.
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