Радий Хабиров рассказал, как преобразятся подъезды в домах Башкирии

- Рассчитываем, что за 6 лет отремонтируем все подъезды в республике, - завершил он. - Считаю, что жители тоже должны участвовать в этих процессах, тогда и подъезды не будут разрисованы, их будут беречь. Поэтому на общих собраниях жители смогут сами решать, что именно нужно делать в их подъездах и даже выбирать цвет в их подъездах.