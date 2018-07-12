В Уфе жители дома по улице Султанова 31 не могут дождаться ремонта подъезда

- Мы как жильцы дома провели общее собрание и составили протокол о проведении текущего ремонта и выборе управляющей компании ООО «Трест жилищного хозяйства». Управляющая компания поставила нам условие, что нам необходимо повысить тариф «Содержание» в 2 раза - до 25,00 рублей за квадратный метр. Мы согласились на это условие, что также отразили в протоколе. Протокол был составлен в мае 2017 года и отправлен в управляющую компанию, - рассказывает председатель совета дома Альфира Королева.