Аварийный подъезд: Что ответили жильцам в администрации Уфы и проектном институте

Жители пятого подъезда дома 5/1 по улице Жукова за свои права бороться уже устали. Многочисленная бумажная волокита, тендер на реконструкцию, постановление аппарата правительства республики - увы, но ничего не может повлиять на расселение жильцов из аварийного подъезда - воз и ныне там.
Медиакорсеть узнала, как вышло так, что сам дом стоит на твердом и качественном фундаменте, а один из подъездов - аварийный, и почему до сих пор не проведена реконструкция.
- Четыре подъезда дома были построены и сданы в эксплуатацию, а на месте нашего подъезда хотели сделать арку, соединяющую наш дом с соседним. В итоге арка превратилась в отдельную вставку, поэтому фундаменты основного дома и нашего подъезда отличаются, - рассказывает общественник и местный житель Юрий Крылов.
- Сам дом 5/1 стоит на свайном фундаменте, и изначально под нашим подъездом (встроенным позже - прим.) должно было быть 30 свай по 15 метров, но в последний момент решили делать фундамент-«подушку», как у соседнего дома. Но «подушка» эта маленькая, и она буквально проваливается между двумя этими домами, - пояснил он.
Несколько раз Юрий и его соседи пытались попасть на личный прием к главе республики, но каждый раз ответ был один и тот же: отказ в связи с тем, что дело уже и так находится на контроле правительства Башкирии.
Один из последних ответов от администрации Уфы звучит так:
- Согласно отчетам геодезического мониторинга, произведенного ГУП институт "БашНИИстрой" техническое состояние многоквартирного жилого дома № 5/1 по ул. Маршала Жукова в части 5-го подъезда, а именно несущие конструкции в значительной части деформированы, плиты перекрытия имеют отклонения до 150 мм.
Поэтому разработка проекта по реконструкции объекта, отвечающая нормативным требованиям, не предоставляется возможной.
- При выравнивании плит перекрытий не будет обеспечена нормативная высота жилых комнат и кухонь. В настоящее время решается вопрос финансирования для расселения аварийного жилого дома, - написали в официальном письме.
Получается, что несколько лет были потрачены на разработку и согласование проекта по реконструкции, которая не могла быть проведена из-за технической невозможности. То есть расселять жильцов нужно было сразу, но почему-то власти этого не сделали.
Когда по всей Башкирии были отмечены афтершоки землятресения в Челябинской области, жители дома на Жукова совсем не спали: по их словам, кровати ходили ходуном, шатались люстры.
- В очередной раз стало понятно: надо что-то делать, - продолжает рассказ Юрий Крылов. - Самое страшное, что компания, выигравшая тендер на проект реконструкции (которая так и не состоялась), «Ставрополькоммунпроект», на днях заявила следующее: «Можем только посоветовать вам съехать с этого дома». Десять лет жалоб и мытарств, и для чего? Одни отписки.
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