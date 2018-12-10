Президент ФК «Уфа» Магадеев: Новый стадион, думаю, будет

Сегодня в ФК «Уфа» в рамках Международного дня футбола прошла встреча руководства клуба с журналистами. Президента клуба Марата Магадеева спросили, не изменились ли планы по строительству нового футбольного стадиона в Уфе в связи с приходом нового главы Башкирии Радия Хабирова.
- По стадиону мы работаем, - ответил Марат Магадеев. – Мы провели встречи со специалистами, которые проектировали семь стадионов к чемпионату мира в России. Они разработали концепт стадиона. Осмотрели более десяти площадок.
- Стадион, думаю, будет, - продолжил он. – Современный, с новыми подходами, с опережением на десятилетия. Будем вдумчиво, изучая лучшие технологии, новые подходы, работать над этим вопросом.
- А руководство республики – они все люди играющие, думающие, поддерживающие такой подход. Думаю, мы будем двигаться вперед, - завершил ответ Марат Магадеев.
Из этого можно сделать вывод, что планы по строительству нового стадиона в Уфе не изменились.