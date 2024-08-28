mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стадион

Выбрать дату
2024
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта
28 августа, 07:20
Фанат подрался с футболистом на матче в Уфе
Изначально конфликт завязался между игроками, однако к нему решил подключиться один из зрителей, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
20 июня, 06:46
2021
Уфимец раскритиковал проект будущего стадиона в столице Башкирии
25 февраля 2021, 10:14
2019
Реконструкцию стадиона в Башкирии доверили уфимской стройфирме
13 августа 2019, 12:28
Реконструкцию стадиона «Шахтер» в Башкирии оценили в 246,9 млн рублей
2 августа 2019, 12:49
Радий Хабиров ответил на вопрос о судьбе нового футбольного стадиона в Уфе
6 июня 2019, 16:43
Новый футбольный стадион в Уфе: Как выглядит и где построят
18 апреля 2019, 12:14
2018
Президент ФК «Уфа» Магадеев: Новый стадион, думаю, будет
10 декабря 2018, 10:09
2017
Стадион "Нефтяник" в Уфе стал одним из лучших спортпроектов в России
Реконструкция стадиона "Нефтяник" в Уфе - в числе лучших реализованных проектов в области спорта в стране. Проект вошел в число четырех финалистов градостроительного конкурса минстроя России.
11 сентября 2017, 12:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика