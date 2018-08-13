Рустэм Хамитов: В Уфе появится новый футбольный стадион на 15 тысяч зрителей

– Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, – сказал Рустэм Хамитов. – Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории. Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.