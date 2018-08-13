mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов: В Уфе появится новый футбольный стадион на 15 тысяч зрителей

13 августа 2018, 13:01
В Уфе выбирают площадку для строительства нового футбольного стадиона.

Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, выступая на городском форуме, посвящённом инициативам по развитию столицы республики. В числе вариантов размещения нового спортивного объекта – площадки за Затонским мостом, по дороге в аэропорт, также рассматривается возможность строительства стадиона на территории так называемого Уфимского полуострова. Последний вариант является наиболее предпочтительным, так как позволит привлекать на матчи людей со всего города.

– Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, – сказал Рустэм Хамитов. – Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории. Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.

Проект нового стадиона для ФК «Уфа» «подсмотрели» в Белоруссии. Предполагается, что он будет вмещать 15-16 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивается в 3-4 млрд рублей – это в пять раз дешевле стадионов, которые были построены в городах России к чемпионату мира по футболу.

– Республика может себе позволить такого рода объекты, – сказал Рустэм Хамитов. – Проект и планы такие есть, я надеюсь, что мы их реализуем.

Материалы по теме
Стадион "Нефтяник" в Уфе стал одним из лучших спортпроектов в РоссииПроект стадиона «Арена Башкирия» занял 2 место на Всероссийском конкурсеВ Уфе построят новый компактный футбольный стадион - Рустэм Хамитов
#Новости#Болеем за наших#Власть без цензуры#Рустэм Башкирцев#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48