Рустэм Хамитов: В Уфе появится новый футбольный стадион на 15 тысяч зрителей

Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, выступая на городском форуме, посвящённом инициативам по развитию столицы республики. В числе вариантов размещения нового спортивного объекта – площадки за Затонским мостом, по дороге в аэропорт, также рассматривается возможность строительства стадиона на территории так называемого Уфимского полуострова. Последний вариант является наиболее предпочтительным, так как позволит привлекать на матчи людей со всего города.
– Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, – сказал Рустэм Хамитов. – Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории. Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.
Проект нового стадиона для ФК «Уфа» «подсмотрели» в Белоруссии. Предполагается, что он будет вмещать 15-16 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивается в 3-4 млрд рублей – это в пять раз дешевле стадионов, которые были построены в городах России к чемпионату мира по футболу.
– Республика может себе позволить такого рода объекты, – сказал Рустэм Хамитов. – Проект и планы такие есть, я надеюсь, что мы их реализуем.