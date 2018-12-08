В Уфе спасли собаку, упавшую в подвальный приямок

Вчера, 7 декабря вечером, в подвальный приямок дома № 162 по улице Ленина провалилась собака. Очевидцы этого события пытались вызволить животное своими силами, однако это им не удалось. Пришлось вызвать спасателей.
Сотрудники ПСО при помощи специального приспособления вытащили собаку из ямы, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.
Кроме того, спасатели сообщили об опасном участке жилищным службам. В настоящее время сотрудники ЖЭУ-17 временно закрыли приямок деревянным настилом, на понедельник запланированы сварочные работы по закрытию участка железной решеткой.