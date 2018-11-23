Проект Восточного выезда из Уфы прошел госэкспертизу со второй попытки

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», в первые четыре года концессионер планирует построить транспортный коридор длиной 16 км и ввести его в эксплуатацию. Затем 21 год он должен содержать и ремонтировать трассу на средства, поступающие от республики. немаловажная часть проекта - завершение строительства дорожного тоннеля длиной 1,2 км от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы, начатого в 1992 году, а также строительство нового моста через реку Уфу длиной 2,5 км и соединений с трассами М5 и М7.