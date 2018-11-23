Проект Восточного выезда из Уфы прошел госэкспертизу со второй попытки

Накануне. 22 ноября, стало известно, что проект транспортного коридора между федеральными трассами М5 и М7 через Уфу, который известен как Восточный выезд, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии.
Напомним, госэкспертиза была преодолена со второй попытки. Первая попытка была предпринята нынешним летом. В августе текущего года проект получил отрицательное заключение.
Известно, что Восточный выезд будет строиться на основе концессионального соглашения сроком на 25 лет, оно было подписано в 2017 году госкомтрансом Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания», в которую, согласно данным из Базы данных СПАРК, входят турецкая фирма Limak Group и санкт-петербургское ООО «Актив».
По официальным данным, Восточный выезд является одним из самых крупных проектов в области дорожного строительства Башкирии. Его общая стоимость оценена в 34 млрд рублей. 24,5 млрд рублей. из этой суммы могут быть получены в Новом банке развития БРИКС. Ранее также сообщалось, что ожидается федеральная поддержка в виде межбюджетных трансфертов.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», в первые четыре года концессионер планирует построить транспортный коридор длиной 16 км и ввести его в эксплуатацию. Затем 21 год он должен содержать и ремонтировать трассу на средства, поступающие от республики. немаловажная часть проекта - завершение строительства дорожного тоннеля длиной 1,2 км от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы, начатого в 1992 году, а также строительство нового моста через реку Уфу длиной 2,5 км и соединений с трассами М5 и М7.