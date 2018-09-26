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СМИ: Правительство РФ выделит на «Восточный выезд» из Уфы 19, 9 млрд

26 сентября 2018, 09:45
Об этом сообщает источник Интерфакс.

На создание «Восточного выезда» из Уфы на автодорогу федерального значения М-5 «Урал» правительство РФ выделит 19, 9 млрд рублей.

-В настоящее время подготовлен проект правительственного распоряжения о подписании соглашения с Новым банком развития БРИКС (НБР) о финансировании проекта, который направлен на согласование в ведомства, - сообщает источник Интерфакс.

Первый транш Башкирия должна получить уже в 2018 году.

Напомним, общая стоимость проекта оценивается в 34, 5 млрд рублей, 19, 9 – федеральный бюджет, 10 млрд – частные инвестиции, остальную сумму вносит республика.

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