СМИ: Правительство РФ выделит на «Восточный выезд» из Уфы 19, 9 млрд

На создание «Восточного выезда» из Уфы на автодорогу федерального значения М-5 «Урал» правительство РФ выделит 19, 9 млрд рублей.
-В настоящее время подготовлен проект правительственного распоряжения о подписании соглашения с Новым банком развития БРИКС (НБР) о финансировании проекта, который направлен на согласование в ведомства, - сообщает источник Интерфакс.
Первый транш Башкирия должна получить уже в 2018 году.
Напомним, общая стоимость проекта оценивается в 34, 5 млрд рублей, 19, 9 – федеральный бюджет, 10 млрд – частные инвестиции, остальную сумму вносит республика.