По проекту Восточного выезда из Уфы дано отрицательное заключение

Напомним, проект Восточного выезда из Уфы на трассу М5 подразумевает строительство 15-километровой автодороги с тоннелем протяженностью 1,2 км и мостом длинной 2,5 км. В конце февраля 2017 года правительство Башкирии и входящая в группу ВТБ «Башкирская концессионная компания» подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд». Общая стоимость проекта составит около 70 миллиардов рублей. Строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон». По такой схеме в Башкирии уже построили новый мост через Белую. В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме правительство Башкирии и Башкирская концессионная компания заключили концессионное соглашение, в рамках которого 10 млрд. рублей привлекаются за счет средств концессионера, 4,6 млрд. выделит Новый банк развития БРИКС, и 19,9 млрд. рублей планируется получить из федерального бюджета.