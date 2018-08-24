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По проекту Восточного выезда из Уфы дано отрицательное заключение

24 августа 2018, 15:59
Мнение специалистов Главгосэкспертизы может повлиять на сроки реализации проекта.

Сегодня, 24 августа, стало известно, что Главгосэкспертиза дала отрицательное заключение по проекту восточного выезда. Об этом Медиакорсети сообщил источник в Росавтодоре.

- Это значит, что Башкирской концессионной компании, которая занимается строительством восточного выезда из Уфы, придется готовить и подавать документы вновь, - уточнил источник. – Скорее всего, сроки реализации проекта по этой причине будут сдвинуты.

Кстати, подобное происходит не впервые. Проект также не прошел внутреннюю экспертизу «Росавтодора» в 2012 году, когда предпринимались попытки получить финансовую помощь из федерального центра.

Напомним, проект Восточного выезда из Уфы на трассу М5 подразумевает строительство 15-километровой автодороги с тоннелем протяженностью 1,2 км и мостом длинной 2,5 км. В конце февраля 2017 года правительство Башкирии и входящая в группу ВТБ «Башкирская концессионная компания» подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд». Общая стоимость проекта составит около 70 миллиардов рублей. Строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон». По такой схеме в Башкирии уже построили новый мост через Белую. В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме правительство Башкирии и Башкирская концессионная компания заключили концессионное соглашение, в рамках которого 10 млрд. рублей привлекаются за счет средств концессионера, 4,6 млрд. выделит Новый банк развития БРИКС, и 19,9 млрд. рублей планируется получить из федерального бюджета.

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