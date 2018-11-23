Благими намерениями: Слухи об угрозе сноса церкви в Уфе не нашли подтверждения

- Самое главное - Сергиевскому собору не угрожает снос! – говорится в комментарии от лица священнослужителей. - Более того, «Жилстройинвест», прежде чем приступить к проектным работам, обратился в Уфимскую епархию, чтобы совместно и под нашим контролем вести застройку. Мы обоюдно пришли к решению - за счет застройщика снести вокруг собора ветхие постройки, которые не представляют никакой исторической ценности. За годы эксплуатации эти постройки жильцами неоднократно перестраивались, а к некоторым были пристроены новые помещения. Это доподлинно так, потому что некоторые из них принадлежали храмам Уфы и никто никогда не знал, что они являются историческими зданиями. Естественно, никогда на эти работы не испрашивалось ни у кого разрешение, и никогда служба охраны исторических памятников не предъявляло до сего дня никаких претензий.