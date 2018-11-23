Благими намерениями: Слухи об угрозе сноса церкви в Уфе не нашли подтверждения

Вчера, 22 ноября, в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение иска об исключении из перечня выявленных объектов культурного наследия Сергиевской церкви и расположенного рядом с ней ветхого дома, они находятся соответственно по улице Бехтерева, 2 и 4. Накануне этого события в соцсетях разгорелись нешуточные волнения.
- Святой Преподобный Моисей Уфимский отстоял Храм в самые страшные времена большевизма, не дал снести Храм! Неужели мы, молодые и сильные, здравомыслящие не сможем отстоять Храм сейчас?- звучали призывы.
Суть многочисленных реплик сводилась к тому, что необходимо срочно спасать церковь, с которой у многих уфимцев связаны личные и семейные воспоминания. Любые попытки возразить авторам таких сообщений или направить обсуждение в конструктивное русло натыкались на поток обвинений и подозрений в провокациях. Начался сбор подписей в защите церкви под петицией за спасение церкви в адрес руководства республики. При это выслушать объяснения у представителей епархии и застройщика, похоже, никто особо не стремился.
Ясность в ситуацию внесло официальное заявление Уфимской епархии, опубликованное накануне на сайте религиозного учреждения.
- Самое главное - Сергиевскому собору не угрожает снос! – говорится в комментарии от лица священнослужителей. - Более того, «Жилстройинвест», прежде чем приступить к проектным работам, обратился в Уфимскую епархию, чтобы совместно и под нашим контролем вести застройку. Мы обоюдно пришли к решению - за счет застройщика снести вокруг собора ветхие постройки, которые не представляют никакой исторической ценности. За годы эксплуатации эти постройки жильцами неоднократно перестраивались, а к некоторым были пристроены новые помещения. Это доподлинно так, потому что некоторые из них принадлежали храмам Уфы и никто никогда не знал, что они являются историческими зданиями. Естественно, никогда на эти работы не испрашивалось ни у кого разрешение, и никогда служба охраны исторических памятников не предъявляло до сего дня никаких претензий.
Что касается ветхого дома Бехтерева, 4, то, по словам представителей епархии, его историческая ценность с учетом нынешнего состояния является весьма спорной, священнослужители так и не подтвердили принадлежность этого дома к своей истории.
По словам представителей Уфимской епархии, застройщик предложил построить сквер на месте снесенных ветхих строений, как защитную зону вокруг собора и для удобства местных жителей, так как в этом районе нет ни одного зеленого массива. Новые объекты, прилегающие к скверу собора, в соответствии с проектом не будут закрывать со всех сторон собор, так как этажность будет нарастать вдалеке от собора.
- Церковь издревле являлась центральным и значимым местом городских поселений, такой же и являлась территория, прилегающая к церкви, чего нельзя было сказать об ветхом окружении Сергиевского хХрама, который десятилетиями являлся главным собором Уфимской епархии. И поэтому мы естественно рады происходящим изменениям вокруг нас, - пояснил настоятель Сергиевского храма, протоиерей Евгений Шерышев.
Священнослужители заявили, что застройщик вовсе не является монстром, а скорее, наоборот, - ведет серьезную благотворительную деятельность и оказывает собору помощь в разработке и строительстве бесплатного детского образовательного и женского кризисного центров на месте снесенного ветхого жилья. В Детском центре планируется разместить воскресную школу для детей и взрослых, библиотеку и несколько спортивных залов для бесплатных занятий спортом детей, посещать его смогут как ребята из близлежащих районов, так и все желающие независимо от религиозной принадлежности. В кризисном центре для женщин предполагается помогать тем, кто из-за разного рода жизненных трудностей готов прервать беременность. В этом центре женщины смогут готовиться к рождению детей, а потом и растить малышей за счет церкви до тех пор, пока не найдут работу и встанут сами на ноги.
Напомним, Медиакорсеть недавно в рамках медиамарафона «Уфалогия Транспорт» готовила специальный репортаж со стройплощадки Жилого комплекса «Символ», который возводится «Жилстройинвестом» в этом микрорайоне. Представители компании рассказали, какой большой объем работы предшествовал началу строительства. Подземные родники были спрятаны в трубы и отведены к реке Сутолоке. Склон укрепили по особой технологии, пробурив скважины и заполнив цементом. Заброшенный пустырь и замусоренные берега реки Сутолоки планируется очистить и сделать комфортными для прогулок.
Мы обратились за комментарием также и непосредственно к руководству ГК «Жилстройинвест».
- Мне нравится решать сложные задачи, благоустраивать ветхие места моего города. Таким оказался квартал, ограниченный улицами Бехтерева, Пирогова и Менделеева. Очень дорогой и сложный в расселении, понадобились сложные конструктивные решения по укреплению склона, благоустройство территории и подготовка к созданию террасированного парка. Самым ответственным моментом было создание концепции застройки квартала, при которой Сергиевский собор становится центром концепции, а малоэтажная жилая застройка в историческом архитектурном стиле образует своеобразную авансцену вокруг территории Сергиевского храма. При этом современные высотки отдалены на задний план и служат фоновой застройкой, придавая столичный облик нашему городу, - высказал свое мнение генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Ринат Салихов. - Я привлек наиболее опытного специалиста в области работы на стройплощадках находящихся в зоне объектов культурного наследия Юрия Юрьевича Киселева, с которым уже имел положительный практический опыт восстановления при застройке объектов культурного наследия (Дома Князевых и Самоделкиных по улице Ленина, 71 и Ленина, 81). Информация о проекте была доведена до жителей города на публичных слушаниях.
Как стало известно Медиакорсети, слушания по данному иску в Арбитражном суде РБ пока отложены по просьбе истцов. Следующее заседание запланировано на 12 декабря.
Медиакорсеть следит за ситуацией.