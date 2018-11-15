В Уфе застройщик активно проводит благоустройство территории рядом со своими домами

- Это памятник уфимской белке, - представил симпатичный арт-объект начальник отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Белки всегда обитали в уфимских парках и скверах. Они живут только там, где им комфортно, сытно и безопасно. Я хотел бы, чтобы именно так мы жили в нашем городе. Именно так родилась идея памятника уфимской белке - простой, жизнерадостной, той, которую мы кормили семечками, когда гуляли с родителями в парке, когда были сами маленькими. Руководство ГК «Жилстройинвест» с удовольствием эту идею поддержало.