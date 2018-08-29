Красота, комфорт, надежность: Архитекторы рассказали, каким видят облик Уфы

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Толковые словари определяют понятие «архитектура», прежде всего, как «искусство и науку строить, проектировать здания и сооружения». Если взглянуть на данную тему шире, то архитекторов можно с полным правом назвать ещё и имиджмейкерами города, потому что плоды их труда, воплощенные в реальности, формируют внешний облик современного мегаполиса. На них возложена огромная ответственность, поскольку от таланта, чувства вкуса и профессионального уровня этих специалистов зависит не только будущее, но и настоящее, и прошлое города.
Медиакорсеть встретилась с архитекторами и проектировщиками, которые готовят проекты жилых комплексов, возводимых Группой компаний «Жилстройинвест», и предложила им поделиться своим мнением об облике Уфы.
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Каждый совместный проект АБ «Проспект» с ГК «Жилстройинвест» по-своему уникален, имеет «изюминку», которой нет у других столичных жилых комплексов». На сегодняшний день своеобразной визитной карточкой башкирской столицы становятся объекты ГК «Жилстройинвест». Это и ЖК «Четыре сезона» на проспекте Октября – два треугольных здания, напоминающие букву «М», и первое стометровое жилое здание Уфы «Idel Tower», расположенное по соседству.