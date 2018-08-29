Красота, комфорт, надежность: Архитекторы рассказали, каким видят облик Уфы

Медиакорсеть выяснила, почему Группа компаний «Жилстройинвест» старается сделать каждый свой объект уникальным
Толковые словари определяют понятие «архитектура», прежде всего, как «искусство и науку строить, проектировать здания и сооружения». Если взглянуть на данную тему шире, то архитекторов можно с полным правом назвать ещё и имиджмейкерами города, потому что плоды их труда, воплощенные в реальности, формируют внешний облик современного мегаполиса. На них возложена огромная ответственность, поскольку от таланта, чувства вкуса и профессионального уровня этих специалистов зависит не только будущее, но и настоящее, и прошлое города.

Медиакорсеть встретилась с архитекторами и проектировщиками, которые готовят проекты жилых комплексов, возводимых Группой компаний «Жилстройинвест», и предложила им поделиться своим мнением об облике Уфы.
Ориентируемся по солнцу
- Сотрудничество ГК «Жилстройинвест» и Архитектурного бюро «Проспект» продолжается уже семь лет. Главным образом залогом успеха в данном случае является взаимопонимание архитекторов и застройщиков. Результатом такого плодотворного взаимодействия стали такие яркие объекты, как жилые комплексы «Апельсин», «Олимп», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона» и «Тихая Роща». Поистине грандиозным явлением на строительном рынке Уфы последних лет стали «Idel Tower» и «Аристократ». Вот-вот начнется возведение ЖК «Символ». При этом отличительной чертой ГК «Жилстройинвест» является тот факт, что этот застройщик старается строить во благо города и горожан. Это выражается в бережном отношении к историческим объектам, соблюдении экологических требований и формировании достойного природного ландшафта и комфортной среды вокруг возведенных объектов. Тон этой работе задают именно архитекторы, придумывающие с нуля эффектные здания, разрабатывающие их внешний вид и внутреннее убранств, - рассказал нам генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Ринат Салихов.
«Апельсин»
«Олимп»
«Эверест»
«Фестиваль»
«Четыре сезона»
«Тихая Роща»
«Idel Tower»
«Аристократ»
«Апельсин»
«Олимп»
«Эверест»
«Фестиваль»
«Четыре сезона»
«Тихая роща»
«Idel Tower»
«Аристократ»
Первым наиболее крупным объектом, который Архитектурное бюро «Проспект» сделало для «Жилстройинвеста», является ЖК «Апельсин» на улице Шота Руставели. Этот комплекс получился непривычной формы и яркой оранжево-белой расцветки, напоминающим спелый сочный плод. Своим появлением он словно разбудил мрачноватый микрорайон.
Понимаете, можно просто застроить пространство от стенки до стенки, заполнить его чем попало, что попроще и доступнее. Мы же стараемся работать иначе. Дома возводятся с максимальным выходом квадратных метров, и это обстоятельство обязательно компенсируется формированием комфортной городской среды вокруг жилых комплексов.
ВАЖНО
Каждый совместный проект АБ «Проспект» с ГК «Жилстройинвест» по-своему уникален, имеет «изюминку», которой нет у других столичных жилых комплексов». На сегодняшний день своеобразной визитной карточкой башкирской столицы становятся объекты ГК «Жилстройинвест». Это и ЖК «Четыре сезона» на проспекте Октября – два треугольных здания, напоминающие букву «М», и первое стометровое жилое здание Уфы «Idel Tower», расположенное по соседству.
Напомним, Медиакорсеть недавно побывала на крыше небоскреба и убедилась, что с «Idel Tower» видна почти вся Уфа. Но уникальность проекта этим не ограничивается. «Фишка» данного ЖК – парадные принципиально нового для Уфы типа.

– Мы эти здания будто «вывернули наизнанку», – говорит Александр Сафаров. – Если взять обычный двор – панелька или хрущевка, не важно, все люди проходят в дома через дворовую территорию. И жильцы, и их гости. Если двор густонаселенный, жильцам от этого может быть некомфортно. Но при этом они не чувствуют близости оживленной улицы, находясь внутри дворовой территории. Это безусловный плюс. И мы решили усилить позитив и свести к минимуму негатив, сделав основной вход в жилые подъезды с красной линии. Таким образом двор стал достоянием жильцов, там нет столпотворения, не бывает случайных людей. А подъезды, оказавшись на виду, сразу стали более значимыми. Будучи оформлены на гостиничном уровне, они теперь больше соответствуют званию парадных, как это бывало в дореволюционной России.
Решение, на первый взгляд, простое, но настолько эффективное, что вызывает буквально всплеск эмоций у собственников квартир.

Что же касается треугольных зданий, идею сделать их именно такими архитекторам подала инсоляция – то есть желание обеспечить максимальную доступность солнечного света в самом ЖК.
– Нельзя нарушать нормативы присутствия солнца в жилых помещениях, – поясняет Александр Сафаров. – У нас солнце движется к закату по треугольной траектории, ползет по крышам. Можно было сделать крыши ступеньками или каскадами. Но это не наш метод, получилось бы не очень эстетично. Опять же пропадают площади, которые можно использовать.

Отталкиваясь от инсоляции, начали обдумывать и склонились к треугольнику. Далее идеи насаживались одна за другой на ось основной темы: скатная кровля и т.д.

Другие «фишки» могли быть подсмотрены архитекторами в других городах и удачно вписаны в уфимскую реальность, как, допустим, оригинальной формы «морской» забор из толстых профилей в ЖК «Тихая роща» на улице Зорге.

– Мы не считаем, что нужно только «вариться» в собственном соку, ездим по городам и странам, смотрим, учимся у коллег, адаптируем их опыт на наших объектах, – говорит Сафаров.
Захотелось нежности
Другим ярким событие стало проектирование ЖК «Аристократ» на улице Ленина.
– После жестких и стремительных форм в «Idel Tower» захотелось нежности, – комментирует Александр. – Историческая часть города и близость парка имени И. Якутова к этому тоже располагали.

Перед тем, как взяться за проект, Александр и его коллеги съездили в Москву, походили по ее старой части, и решили выполнить проект по-настоящему элитного жилья в стиле старого города. Проект получался очень дорогой, с точки зрения реализации. Позже служба маркетинга компании нашла для него и соответствующее название – «Аристократ». Дома оформлены французскими балкончиками, внутренние дворы подняты на стилобатах и таким образом по вертикальной поверхности естественным путем отделены от шумного города. Через весь комплекс будет проложена зеленая галерея с деревьями, арт-объектами и скамьями для отдыха. Получился оазис красоты и комфорта в центре столицы.

– Мы очень переживали, что заказчик – «Жилстройинвест» сочтет эти балкончики излишней роскошью, но проект практически не подвергся исправлениям, чему мы очень рады. Это опять же подтверждает, что наше восприятие красоты, гармонии и комфорта совпадает с видением заказчика, – уточняет Александр Сафаров.
– Человеку приятно ходить по городу, когда он видит витрины, парки, но не глухую высокую стену. Поэтому, проектируя паркинг в домах ЖК «Аристократ», мы решили «закопать» стоянку в землю на четыре метра. Это весьма дорогостоящее решение, но оно себя оправдывает. При этом проектировщикам пришлось искать способы обеспечения гидроизоляции с учетом близости озера Солдатского. В итоге дом ЖК «Аристократ» и еще один новый жилой комплекс, который располагается рядом, сегодня представляют собой цельный ансамбль, который гармонично вписывается в образ современного города.
Среди части старого города, которая буквально срослась с новыми жилыми комплексами, особое внимание уделяется историческим зданиям. В случае с ЖК «Аристократ» таковых сразу два – это дома Самоделкина и дом Князевых.
ВАЖНО
Первый из них подвергнется частичной реконструкции, поскольку пребывает в хорошем состоянии, а вот со вторым архитекторам, проектировщикам и строителям пришлось «понянчиться». Дом Князевых, к сожалению, дожил до наших дней в очень ветхом виде. Стены почти превратились в труху, фундамент провалился. Пожар, происшедший в 2014 году, нанес сокрушительный удар по старинному особняку. Но теперь будет выполнена реконструкция дома с сохранением элементов фасада и дом будет интегрирован в ЖК «Аристократ» за счет застройщика. Резные наличники с них были сняты и в контейнерах доставлены в реставрационные мастерские, чтобы потом вернуться на свое место. Ближайшие к старинным домам фасады жилого комплекса будут стилизованы в их стиле и составят вместе стройную композицию.
Самый свежий проект – Жилой комплекс «Символ» возле Монумента Дружбы. Площадка, разделенная улицей, и береговой склон рядом с рекой Сутолокой заставили архитекторов поломать голову над проектом. Его переделывали несколько раз и всё же пришли к решению: высотные дом и объекты малоэтажной застройки решено расположить веером для того, чтобы выставить на передний план своеобразной авансцены Свято-Сергиевский собор. Это получилось не случайно, во многом также из соображения сохранения максимальной инсоляции, и в итоге всем пришлось по душе.
В этом проекте наиболее ярко проявилась готовность ГК «Жилстройинвест» обустраивать комфортную городскую среду рядом со своими проектами.
Вместо ветхих домов появится современный жилой комплекс с детскими и спортивными площадками, пустырь превратится в уютное место отдыха с деревьями и уютными аллеями, преобразятся и берега Сутолоки, которая наконец-то станет привлекательной для горожан. Рядом со Свято-Сергиевским собором и мечетью «Ар-Рахим» вместо ветхих домиков появится гармоничный городской силуэт.
– На самом деле окружающая среда очень важна для людей, приобретающих жилье, им хочется быть уверенными в безопасности и комфорте своей семьи, – рассуждает Иван Зорин. – Так что, облагораживая территории рядом с нашими объектами, мы одновременно приносим пользу городу и укрепляем стоимость возводимого нами жилья.
К тому же, я абсолютно уверен, что в ближайшие годы преобразятся и территории, расположенные рядом с освоенными нами площадками. Вряд ли городские власти захотят оставить разбитый асфальт и грязь рядом с качественной и цивилизованной инфраструктурой.
Кстати, рассказывая о внешнем виде объектов «Жилстройинвеста», нельзя не вспомнит о внутренних интерьерах, которые также создают архитекторы бюро «Проспект».
В каждом доме нет типовых этажей, они все разные.
Анализируя запросы собственников квартир насчет перепланировки, архитекторы пришли к выводу, что следует отдавать предпочтение столовым, совмещенным с кухней и отказаться от гостиного зала в его прежнем виде.
При этом место приготовления блюд все же будет отгорожено от основного пространства столовой.
Кардинально изменятся и ванные, рядом с которыми появятся постирочные зоны. Учитывая пожелания жильцов, архитекторы поняли, что семьям требуется как можно больше комнат для развития семьи. При этом ГК «Жилстройинвест» отказались от балконов и лоджий, необходимость в которых в прежнем виде отпала при наличии огромных окон и комфортных мест для отдыха во внутренних двориках.
Требования пожарной безопасности обеспечиваются за счет двух больших лестничных клеток. Всё это означает, что жилые дома получаются не только красивыми, но и продуманными и функциональными.
Чтобы идеи зазвучали
Воплощением фантазий архитекторов занимаются специалисты ещё одной компании – партнера «Жилстройинвеста», которая называется «Конструктив». Коллектив проектировщиков, можно сказать, обеспечивает баланс интересов архитекторов и застройщика и с этой целью оптимальные технологические решения, позволяющие реализовать творческие идеи команды Александра Сафарова. Как оказалось, по многим направлениям применялись ноу-хау, которые «Жилстройинвест» использовал в Уфе самыми первыми.

Так, дополнительную гарантию надежности небоскребам в ЖК «Четыре сезона» и «Символ» обеспечивают особые аутригерные системы. Выражаясь проще, это ферма, которая проходит через здание снизу вверх и закрепляется на последнем этаже здания или крыше таким способом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации, при обрушении той или иной несущей конструкции, перераспределить нагрузку на другие колонны здания и предотвратить обрушение. Данное решение также весьма затратное, однако «Жилстройинвест» не из тех компаний, которые станут экономить на безопасности.

Земля под ЖК «Символ» тоже приготовила для проектировщиков и строителей немало сюрпризов. Хоть земля и имеет V категорию устойчивости относительно карстовых провалов, что означает возможность строительства жилых объектов любой высотности, но подземные родники и уклон в этом месте были чреваты деформационными процессами в будущем за пределами строительной площадки и прилегающей территории. Чтобы предотвратить их, было решено усилить склон по технологии струйной цементации Jet-2 – когда бурятся скважины и заполняются цементом. Подземные родники были спрятаны в трубы и отведены к Сутолоке.
Чтобы обезопасить дома от характерных для Уфы карстовых провалов, была проведена тщательная экспертиза участка ультразвуком с привлечением не только уфимских, но и московских ученых, давших твердое заключение: карстовых пустот в данном месте нет.

Обезопасить возводимые высотки от другой типичной уфимской проблемы – повышенной ветрености помогло численное моделирование, при котором имитируется продувка строений в восьми направлениях. Это позволяет расположить здания таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность срыва ветром облицовки со стен или повреждение кровли, витражей и парапетов. Полученные расчеты помогают правильно выстроить работу специалистов, занимающихся фасадами.
ВАЖНО
Среди других актуальных решений – применение бетона марки В-60 повышенной прочности при строительстве первых двух этажей небоскреба «Idel Tower», чтобы компенсировать таким образом многократное применение арматуры. В данном случае также выручили и соединения арматуры на муфтах в местах стыков.

В ЖК «Четыре сезона» оптимальным решением стала стена в грунте, которая одновременно является конструкцией и стеной котлована. При ее заливке в нужных местах вставлялись вкладыши из утеплителя, а на их места позднее крепились перекрытия.

Работать в согласованном ритме архитекторам, проектировщикам, инженерам и строителям помогает высококлассная виртуальная программа BIM-моделирования, которая позволяет им видеть в режиме онлайн действия друг друга и учитывать их в своей работе, чтобы свести к минимуму человеческий фактор. С ее помощью можно оперативно просмотреть в 3D-модели расположение труб и прочих коммуникаций, чтобы избежать форс-мажоров при строительстве.

Общение с коллективами архитектурного бюро «Проспект» и компании «Конструктив», к слову говоря, помогло понять, за счет чего «Жилстройинвест» стабильно сдает свои объекты с опережением сроков. Это обеспечивается работой в тесной связке всех участников проектов, их высоким профессиональным уровнем и применением современных технологий. А незаурядные способности всех участников процесса дают на выходе яркие, запоминающиеся проекты, на которые приятно смотреть и в которых приятно жить.
Сейчас архитекторы уже вовсю работают над новым проектом жилого комплекса, который расположится в одном из районов Уфы. Старт строительства намечен на будущую зиму. И можно не сомневаться, что он также станет новой достопримечательностью башкирской столицы.
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