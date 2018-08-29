Красота, комфорт, надежность: Архитекторы рассказали, каким видят облик Уфы

Напомним, Медиакорсеть недавно побывала на крыше небоскреба и убедилась, что с «Idel Tower» видна почти вся Уфа. Но уникальность проекта этим не ограничивается. «Фишка» данного ЖК – парадные принципиально нового для Уфы типа.



– Мы эти здания будто «вывернули наизнанку», – говорит Александр Сафаров. – Если взять обычный двор – панелька или хрущевка, не важно, все люди проходят в дома через дворовую территорию. И жильцы, и их гости. Если двор густонаселенный, жильцам от этого может быть некомфортно. Но при этом они не чувствуют близости оживленной улицы, находясь внутри дворовой территории. Это безусловный плюс. И мы решили усилить позитив и свести к минимуму негатив, сделав основной вход в жилые подъезды с красной линии. Таким образом двор стал достоянием жильцов, там нет столпотворения, не бывает случайных людей. А подъезды, оказавшись на виду, сразу стали более значимыми. Будучи оформлены на гостиничном уровне, они теперь больше соответствуют званию парадных, как это бывало в дореволюционной России.

