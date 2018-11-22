Депутаты Башкирии в первом чтении приняли закон о дефицитном бюджете

Напомним, ранее Медиакорсеть подробно писала о том, как в правительстве республики приняли не только проект бюджета, но в целом программу социально-экономического развития Башкирии на ближайшие три года с 2019 по 2021 годы. Согласно плану, в эти три года нас ждет бюджетный дефицит в общем трехлетнем объеме 53 миллиарда рублей: по 20 миллиардов в 2019 и 2020 годах и 13 миллиардов в 2021 году. Ранее на заседании Стратегического комитета рассматривался проект республиканского бюджета с меньшим трехлетним дефицитом: 47 миллиардов рублей (20, 17 и 10 миллиардов соответственно).