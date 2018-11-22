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Депутаты Башкирии в первом чтении приняли закон о дефицитном бюджете

22 ноября 2018, 08:14
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Сегодня и.о. министра Лира Игтисамова представила депутатам башкирского парламента проект закона о бюджете на 2019 год.

Бюджет в 2019 будет социально направленным и с дефицитом в 20 млрд руб. Доходы составят 172,2 млрд руб, расходы - 192,2 млрд руб.

- Две трети расходов - социально значимые, - отметила и.о. министра финансов Лира Игтисамова.

- В том числе расходы на зарплату составят 90 млрд руб, с ростом на 11 млрд руб. Из значимых изменений можно назвать следующие: на 300 млн руб будут увеличены расходы на лекарства для орфанных заболеваний, будут приобретены более 270 школьных автобусов, введено 4400 новых учебных мест в школах, построено 13 объектов спортивного назначения, Уфа получит на 1,4 млрд руб налогов.

Напомним, ранее Медиакорсеть подробно писала о том, как в правительстве республики приняли не только проект бюджета, но в целом программу социально-экономического развития Башкирии на ближайшие три года с 2019 по 2021 годы. Согласно плану, в эти три года нас ждет бюджетный дефицит в общем трехлетнем объеме 53 миллиарда рублей: по 20 миллиардов в 2019 и 2020 годах и 13 миллиардов в 2021 году. Ранее на заседании Стратегического комитета рассматривался проект республиканского бюджета с меньшим трехлетним дефицитом: 47 миллиардов рублей (20, 17 и 10 миллиардов соответственно).

По словам ио министра финансов Башкирии Лиры Интисамовой, уже определено, за счет чего будет финансироваться дефицит (покрываться разница между расходами и доходами). В частности, это будут заимствования, а также на покрытие будущих бюджетных минусов будет потрачена бюджетная заначка – накопления прошлых лет. Например, по оценке исполнения текущего бюджета 2018 года профицит составит 4,9 миллиарда рублей.

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