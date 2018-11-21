Публичные слушания о бюджете Уфы пройдут 5 декабря

Сегодня, 21 ноября, на 33 заседании уфимского Горсовета было принято решение о дате публичных слушаний по бюджету Уфы на 2019 год. Они состоятся 5 декабря в Городском дворце культуры.На заседании, состоявшемся сегодня, депутаты обсудили и приняли Положение о бюджетном процессе. Начальник Финансового управления Гульнара Валиева отметила, что такая система позволит проводить финансовые операции более прозрачно.
Также были подведены предварительные итоги по бюджету городу(по состоянию на 1 ноября). Отмечается, что дефицит бюджета города в 2018 году будет не выше планки в 52,9 млн рублей.
Кроме того, депутаты напомнили, что 28 ноября в Городском Дворце культуры пройдут слушания по Стратегии развития города до 2030 года.