Обсуждая бюджет Башкирии: Чего не хватает в нём гражданину

- На селе остро не хватает медиков и известна причина – низкая зарплата. Решается это за счет дополнительных выплат и многие регионы это использует, кроме Башкортостана. Если ввести ежемесячную доплату врачам в размере хотя бы 15 тысяч рублей с оказанием помощи в решении жилищных проблем, то нашлись бы врачи, готовые работать в сельской местности. Стоимость этой меры составит около миллиарда рублей в год. Но этого в бюджете нет и как следствие врачей на селе тоже нет.