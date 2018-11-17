Обсуждая бюджет Башкирии: Чего не хватает в нём гражданину

Кандидат экономических наук, председатель Содружества многодетных семей Башкортостана Рустем Шайахметов 15 ноября выступил на публичных слушаниях по бюджету в Госсобрании республики. Он делает это уже не впервые. Медиакорсеть решила опубликовать его выступление без купюр:
- На селе остро не хватает медиков и известна причина – низкая зарплата. Решается это за счет дополнительных выплат и многие регионы это использует, кроме Башкортостана. Если ввести ежемесячную доплату врачам в размере хотя бы 15 тысяч рублей с оказанием помощи в решении жилищных проблем, то нашлись бы врачи, готовые работать в сельской местности. Стоимость этой меры составит около миллиарда рублей в год. Но этого в бюджете нет и как следствие врачей на селе тоже нет.
Поэтому предлагаю увеличить расходы республиканского бюджета на указанные цели в размере 1 миллиарда рублей.
Согласно предоставленной информации начальником отдела минздрава потребность в средствах для закупки лекарственных средств, предоставляемых бесплатно составляет 2,7 миллиарда, а выделяется 1,7. Получается, что республика заранее планирует недофинансирование социальных обязательств и экономит на жизни и здоровье больных детей, больных сахарным диабетом. Поэтому предлагаю увеличить указанную статью затрат на 1 миллиард рублей.
Инновационное развитие экономики. Много креатива, а что на деле? В правительственном прогнозе социально-экономического развития указано, что фактором инновационного развития республики является обеспечение доступности профессионального образования. Согласно указанного прогноза в 2021 году в республике в ВУЗах будет обучаться 88 тысяч студентов, а сейчас обучается около 100 тысяч, а пять лет назад обучалось 150 тысяч студентов. Количество выпускников школ в 2021 году увеличится. И где же доступность? Миграционный отток населения из-за учебы в прошлом году составил 3,5 тысячи человек.
Крайне необходимо наладить нормальную работу с федеральным центром, а также предлагаю выделить 300-500 млн рублей из республиканского бюджета на обучение студентов. У республики есть такое право и необходимость.
В 2018 году естественная убыль населения по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза. Главная причина – падение рождаемости.
Это провал демографической политики, но в бюджете не запланированы затраты на меры, способные повысить рождаемость. Республика сконцентрировалась на поддержке малоимущих граждан. Малоимущим надо помогать, но их у нас 15 %, и меры поддержки семей не затрагивают 85 % граждан, поэтому и эффекта в демографии нет.
И о самих мерах. Так, размер ежемесячного пособия на ребенка малоимущим гражданам составляет 225 рублей. Многие это пособие из-за его размера воспринимают как издевку.
Одна из основных причин падения рождаемости – это жилищные проблемы. Один из самых эффективных путей - предоставление земли для индивидуального жилищного строительства. Но за последние три года в республике два раза сократилось предоставление земельных участков многодетным семьям, гражданам, имеющим детей-инвалидов, молодым семьям. В прошлом году многодетным выделено около 3 тысяч участков, а очередь свыше 22 тысяч семей. Я уже не говорю о введенных драконовских ограничениях на получение земли, введенных в прошлом году.
А самое главное - не выделяют средства на инфраструктуру. На большинстве участков нет подъездных дорог, газа, электричества. Самая печальная история в Уфе.
Для того, что построить подъездные дороги, необходимо не более 50 млн рублей, органы власти знают об этом, но в территориальный заказ подъездные дороги не включают. Поэтому 5 тысяч семей не могут начать строительство.
А потом мы разводим руками, что падают объемы жилищного строительства. В Кабардино-Балкарии с населением, меньшим чем в Башкортостане в десять раз, на инфраструктуру льготникам выделяется больше средств, чем у нас.
Поэтому предлагаю выделить из республиканского бюджета 1 миллиард рублей на строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделенных льготным категориям граждан.
Хочу отметить особую меру по поддержке повышения рождаемости! С 1 января 2019 года в детских садах Башкирии будут отменены компенсации по оплате родительской платы за детский сад, на детях республика сэкономит около 40 млн руб. Свердловская чинуша недавно ляпнула, что наши дети государству не нужны, а Башкортостан уже активно реализует концепцию данной особы.
Из-за финансовых проблем 48% детей не имеют возможности участвовать в платных школьных мероприятиях, в 68% многодетных семей дети не посещают кружки и секции. Поэтому крайне важно предоставление льгот детям по оплате занятий секций, кружков. Но введение данных льгот не планируется и не финансируется
Рождаемость за последние 3 года упала более, чем на 20%. Нам рассказывают сказки об уменьшении женщин детородного возраста, но их количество сократилось на 5 %, а рождаемость упала на 20 %.
Будущие родители исходят из того, что у них должно быть столько детей, сколько они смогут достойно вырастить. Поэтому задача государства оказать необходимую финансовую помощь родителям в развитии наших детей. Но в бюджете этого нет.
Самая главная проблема в нашей республике - умение чиновников красиво оправдать свои промахи, свое бездействие, заявив при этом кучу убедительных доводов
Но я хочу напомнить, что, если не вкладывать в наше светлое будущее, его и не будет.