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В Уфе осужден полицейский за продажу красивого номера

21 ноября 2018, 09:41
Фото: Кристина Дейнеко. / Mkset.ru
Мужчина отправится в колонию и заплатит штраф.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД столичного Управления МВД России. Бывший страж порядка признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в июле прошлого года 36-летний полицейский чин предложил знакомой выдать на ее автомобиль госномер с цифрами «777». За такую незаконную услугу он потребовал 25 тыс. рублей. Уфимка согласилась, но пообещала отдать деньги позже.

Однако ожидание вознаграждения затянулось, и через две недели полицейский, потерявший терпение, начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. Женщина обратилась в полицию, после чего в рамках оперативных мероприятий полицейский был задержан с поличным при получении денежных средств.

Примечательно, что обвиняемый так и не признал вину в совершении преступления. Из органов его уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, еще до суда.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тыс.рублей.

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#Новости#ГИБДД#Татьяна Майорова,#Происшествия
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