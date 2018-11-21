В Уфе осужден полицейский за продажу красивого номера

Однако ожидание вознаграждения затянулось, и через две недели полицейский, потерявший терпение, начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. Женщина обратилась в полицию, после чего в рамках оперативных мероприятий полицейский был задержан с поличным при получении денежных средств.