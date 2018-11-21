В Башкирии завершили расследование дела о похищении двух человек

В Салаватском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей по обвинению в похищении двух человек, вымогательстве и самоуправстве, сообщили в следкоме Башкирии.
Три жителя Салаватского района 53, 32 и 22 лет, обвиняются в совершении таких преступлений, как похищение человека, совершенное в отношении двух и более лиц, вымогательство, совершенное с применением насилия, самоуправство, совершенное с применением насилия.
По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемые приехали в одно из сел Салаватского района с целью выяснить отношения с двумя парнями 24 и 22 лет.
Один из них считал, что 24-летний парень изнасиловал сожительницу его соучастника. Другой полагал, что 22-летний парень продал ему автомобиль, находящийся в розыске, в связи с чем он был изъят сотрудниками полиции.
- Они связали своих жертв буксировочным тросом, поместили в автомобиль-эвакуатор, погрузив на него также автомобиль одного из похищенных, после чего отвезли их домой к одному из обвиняемых, где потребовали написать расписки у предполагаемого насильника на сумму 50 тыс рублей, а у недобросовестного продавца автомобиля на 300 тыс рублей, при этом, оставив его автомобиль в качестве залога, - сообщили подробности той истории в следкоме.
Когда парни написали долговые расписки, их отпустили восвояси.
Сейчас уголовное дело находится у прокурора для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.