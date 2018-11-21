В Башкирии завершили расследование дела о похищении двух человек

- Они связали своих жертв буксировочным тросом, поместили в автомобиль-эвакуатор, погрузив на него также автомобиль одного из похищенных, после чего отвезли их домой к одному из обвиняемых, где потребовали написать расписки у предполагаемого насильника на сумму 50 тыс рублей, а у недобросовестного продавца автомобиля на 300 тыс рублей, при этом, оставив его автомобиль в качестве залога, - сообщили подробности той истории в следкоме.