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Санкции против России могут помешать финансовым сделкам с Китаем

21 ноября 2018, 13:25
Фото: pxhere.com
Глава пекинского представительства Центробанка Владимир Данилов заявил о том, что ряд банков Китая излишне расширенно трактует санкции третьих стран в отношении РФ при осуществлении финансовых операций с партнерами из России.

Данилов отметил, что подобные опасения при совершении сделок безосновательны, поскольку ни в одной экономической мере не ограничиваются платежи через банки, находящиеся в санкционных списках, информирует газета «Известия» 21 ноября.

Представитель Центробанка также сказал, что ограничительные меры США против отдельных лиц не касаются организаций, в которых данные лица занимают руководящие посты, на чем часто приходится акцентировать внимание китайских партнеров.

Данилов добавил, что в связи с возникающими опасениями по этому поводу, Центробанк планирует регулярно поставлять разъяснительные материалы на данную тему партнерам из Китая.

Санкции Запада по отношению к России были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма и военного конфликта на территории Украины. В дальнейшем они несколько раз продлевались.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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