Санкции против России могут помешать финансовым сделкам с Китаем

Данилов отметил, что подобные опасения при совершении сделок безосновательны, поскольку ни в одной экономической мере не ограничиваются платежи через банки, находящиеся в санкционных списках, информирует газета «Известия» 21 ноября.
Представитель Центробанка также сказал, что ограничительные меры США против отдельных лиц не касаются организаций, в которых данные лица занимают руководящие посты, на чем часто приходится акцентировать внимание китайских партнеров.
Данилов добавил, что в связи с возникающими опасениями по этому поводу, Центробанк планирует регулярно поставлять разъяснительные материалы на данную тему партнерам из Китая.
Санкции Запада по отношению к России были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма и военного конфликта на территории Украины. В дальнейшем они несколько раз продлевались.