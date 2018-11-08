Дорога на 82 миллиона: Как в Благовещенском районе Башкирии потратили деньги бюджета

Вчера, 7 ноября, на просторах Youtube появился этот ролик. В нем использованы кадры 2012 года и съемки, сделанные после оперативного совещания в правительстве 5 ноября, на котором был заслушан глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. И если глава отрапортовал, что ремонт дороги Танайка-Кушкуль в районе практически завершен и дорога будет принята к 14 ноября, депутат Совета города Благовещенск Сергей Жуков утверждает, что главу региона ввели в заблуждение.

На кадрах, снятых в 2012 году, ответственный сотрудник МВД заявляет, что на ремонт этой дороги вместо щебня незаконно использовался бутовый камень из карьера, на что к тому же не было разрешения. По словам другого участника видеосюжета, незаконно было получено свыше 5 миллионов рублей. По словам Сергея Жукова, дело завершили за отсутствием состава преступления.

Корреспондент за кадром говорит, что тендер на строительство дороги выиграло "Уфимтрансстрой", в ее задачу входило заасфальтировать трассу с 1 по 11 километры.

На строительство автодороги Танайка-Кушкуль в Благовещенском районе в 2011 году было выделено 67 миллионов рублей. Работы по строительству автодороги были закончены в 2012 году, и в этом же году дорожное полотно начало приходить в негодность, утверждает депутат Сергей Жуков.

- В 2018 году, на ремонт этой же дороги было выделено 15 миллионов рублей, в тендере говорится о ремонте пяти отрезков дороги по 200-300 метров, но укладка асфальта не произведена до сих пор, - говорит депутат городского Совета Благовещенска Сергей Жуков. - Это наглый обман.

Сама дорога выглядит так, что ей необходим ремонт целиком, а не частями.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров 5 ноября дал поручение утвердить такой порядок, чтобы после определенной даты асфальт на дороги класть было запрещено. Специалисты на оперативном совещании в правительстве подсказали, что по федеральным нормам класть асфальт запрещено уже при нулевой температуре.

По данным Gismeteo, сегодня в Благовещенске температура воздуха от -1 до +3 градусов, а завтра, 9 ноября, от - 2 до - 9.

Глава региона дал поручение проверить, как идет укладка асфальта в Благовещенском районе. Вероятнее всего съемочная группа, приехавшая по этому поручению в район, промахнулась и сняла сюжет про дорогу возле поселка Новоблаговещенск, сообщил Медиакорсети Сергей Жуков.