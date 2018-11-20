«Накал проблем практически снизошел»: В мэрии Уфы обсудили транспортную ситуацию

Сегодня, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин вновь поднял вопрос о ситуации с пассажирскими перевозками в столице республики. Держать ответ пришлось начальнику Управления транспорта и связи Андрею Федосову, который заверил, что обстановка почти нормализовалась. По его словам, с 23 октября в городе восстановлена деятельность 18 маршрутов, все изменения в схемах движения внесены в реестр.
- Накал проблем практически снизошел, - охарактеризовал ситуацию Андрей Федосов. – Сейчас транспортная схема в городе восстановлена, из каждого микрорайона жители имеют возможность по транспортному обслуживанию.
При этом чиновник все же уточнил, что пока остались отдельные вопросы, отдельные замечания, но в основном сейчас ведется работа по отдельным обращениям горожан.
Примечательно, что к этому времени на странице мэрии в Фейсбуке рядом с прямой трансляцией уже появились обращения как раз по поводу проблем с пассажирскими перевозками. В частности, вопрос касался организации транспорта в районе остановки «Школа МВД».
- Обещанные автобусы №31 Башавтотранса ходят крайне редко с интервалом в 20-30 минут. Маршрутки 284 по 30 руб забиты донельзя. Попробуйте сами на них проехать, кроме того, они не едут до Стадиона Динамо, Дом Актеров и БашГУ. Обещали же еще на прошлой неделе снять остроту. Что-то мы не заметили каких-либо улучшений. Вместо отмененного 262 маршрута пообещали пустить 234, но почему-то они не заезжают в Белореченский. Каждый раз лотерея - как доехать до работы! Зато 69 автобусы проезжают стройной чередой. Почему часть из них не переформатировать в дефицитные 31? – негодует автор сообщения, журналист Влада Шипилова.
Напомним, 15 ноября Медиакорсеть провела медиамарафон "Уфалогия", посвященный транспортной ситуации в городе. И проблем было выявлено довольно много.