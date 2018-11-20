«Накал проблем практически снизошел»: В мэрии Уфы обсудили транспортную ситуацию

- Обещанные автобусы №31 Башавтотранса ходят крайне редко с интервалом в 20-30 минут. Маршрутки 284 по 30 руб забиты донельзя. Попробуйте сами на них проехать, кроме того, они не едут до Стадиона Динамо, Дом Актеров и БашГУ. Обещали же еще на прошлой неделе снять остроту. Что-то мы не заметили каких-либо улучшений. Вместо отмененного 262 маршрута пообещали пустить 234, но почему-то они не заезжают в Белореченский. Каждый раз лотерея - как доехать до работы! Зато 69 автобусы проезжают стройной чередой. Почему часть из них не переформатировать в дефицитные 31? – негодует автор сообщения, журналист Влада Шипилова.