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Про ЧП с участницей проекта «Уфалогия» рассказал федеральный телеканал

16 ноября 2018, 11:09
Фото: Наталья Кузнецова / Rbtoday.ru
Журналистка Наталья Кузнецова из Уфы накануне вечером оказалась зажата дверью маршрутки.

Вчера, 15 ноября, «5 канал» рассказал о ЧП, которое произошло вечером с уфимской журналисткой Наталье Кузнецовой, принимавшей участие в нашем медиамарафоне «Уфалогия Транспорт».

Напомним, журналист сайта RBToday.ru Наталья Кузнецова по пути домой оказалась зажата дверью маршрутки. Это произошло на остановке «Айская» в Уфе.

- Грязнючий ПАЗик был, как обычно, забит до отказа, и на выходе я оказалась одной и самых последних в очереди. Уже когда все вышли, я последняя, наконец, торопясь, протянула деньги. Водитель быстро сунул мне сдачу, и я быстро рванула к выходу. Вся беда в том, что в этот самый момент рванул с места и автобус!!! Дверь начала закрываться, и я оказалась зажатой в дверях в едущем автобусе, — сообщила потерпевшая.

Только чудом обошлось без серьезных травм. Водитель не сразу заметил бедствующего пассажира. Проехав несколько метров, мужчина остановил автобус и открыл дверь. Журналистка добавила, что водитель и не пытался извиниться, а лишь пробормотал невнятную фразу.

Примечательно, что буквально накануне Наталья барала комментарий по теме транспортной ситуации в Уфе у Фаниса Батырова, которому принадлежит маршрут №266, на котором произошло ЧП с ней.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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