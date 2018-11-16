Про ЧП с участницей проекта «Уфалогия» рассказал федеральный телеканал

Вчера, 15 ноября, «5 канал» рассказал о ЧП, которое произошло вечером с уфимской журналисткой Наталье Кузнецовой, принимавшей участие в нашем медиамарафоне «Уфалогия Транспорт».
Напомним, журналист сайта RBToday.ru Наталья Кузнецова по пути домой оказалась зажата дверью маршрутки. Это произошло на остановке «Айская» в Уфе.
- Грязнючий ПАЗик был, как обычно, забит до отказа, и на выходе я оказалась одной и самых последних в очереди. Уже когда все вышли, я последняя, наконец, торопясь, протянула деньги. Водитель быстро сунул мне сдачу, и я быстро рванула к выходу. Вся беда в том, что в этот самый момент рванул с места и автобус!!! Дверь начала закрываться, и я оказалась зажатой в дверях в едущем автобусе, — сообщила потерпевшая.
Только чудом обошлось без серьезных травм. Водитель не сразу заметил бедствующего пассажира. Проехав несколько метров, мужчина остановил автобус и открыл дверь. Журналистка добавила, что водитель и не пытался извиниться, а лишь пробормотал невнятную фразу.
Примечательно, что буквально накануне Наталья барала комментарий по теме транспортной ситуации в Уфе у Фаниса Батырова, которому принадлежит маршрут №266, на котором произошло ЧП с ней.
Медиакорсеть следит за ситуацией.