Про ЧП с участницей проекта «Уфалогия» рассказал федеральный телеканал

- Грязнючий ПАЗик был, как обычно, забит до отказа, и на выходе я оказалась одной и самых последних в очереди. Уже когда все вышли, я последняя, наконец, торопясь, протянула деньги. Водитель быстро сунул мне сдачу, и я быстро рванула к выходу. Вся беда в том, что в этот самый момент рванул с места и автобус!!! Дверь начала закрываться, и я оказалась зажатой в дверях в едущем автобусе, — сообщила потерпевшая.