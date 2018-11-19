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Страшное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли 6 человек

19 ноября 2018, 13:34
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Одна из машин передвигалась на летней резине.

Ужасное ДТП произошло сегодня, 19 ноября, в районе 16:40 часов на 73 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе Башкирии. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Лада Калина» и «Богдан-2111». В первой машине погибли два человека, во второй четыре. Известно, что «Лада Калина» была на летней резине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

На фото с места аварии не рекомендуется смотреть лицам моложе 18 лет, а также лицам с неустойчивой нервной системой.

Напомним, что из-за гололеда и плохих погодных условий за несколько дней погибли уже более 10 человек: в одну субботу, 17 ноября на дорогах Башкирии погибли 8 человек.

Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии

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