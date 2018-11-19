Страшное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли 6 человек

Ужасное ДТП произошло сегодня, 19 ноября, в районе 16:40 часов на 73 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе Башкирии. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Лада Калина» и «Богдан-2111». В первой машине погибли два человека, во второй четыре. Известно, что «Лада Калина» была на летней резине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.