В ожидании: жители Туймазинского района встречают Радия Хабирова с транспарантами

Жители Туймазинского района с самого утра ждут возможного приезда врио главы республики. Встречают, правда, не с хлебом и солью, а транспарантами, призывающими решить важные социальные проблема района.
В настоящий момент, судя по социальным сетям, Радий Хабиров находится в Октябрьском и следующим пунктом рабочей поездки должны стать как раз-таки Туймазы.
Напомним, такое происходит не впервые. 10 ноября туймазинцы могли увидеть одиночный пикет, на плакатах – требования отставки главы города и района и слова: «Туймазинская администрация – не выселяйте людей за город к свалке».
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.