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В ожидании: жители Туймазинского района встречают Радия Хабирова с транспарантами

17 ноября 2018, 09:05
Местные просят обратить внимание на важные социальные проблемы района.

Жители Туймазинского района с самого утра ждут возможного приезда врио главы республики. Встречают, правда, не с хлебом и солью, а транспарантами, призывающими решить важные социальные проблема района.

Фото: соцсети

В настоящий момент, судя по социальным сетям, Радий Хабиров находится в Октябрьском и следующим пунктом рабочей поездки должны стать как раз-таки Туймазы.

Фото: соцсети

Напомним, такое происходит не впервые. 10 ноября туймазинцы могли увидеть одиночный пикет, на плакатах – требования отставки главы города и района и слова: «Туймазинская администрация – не выселяйте людей за город к свалке».

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.

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#Новости#Митинг#Виктория Куприянова#Политика
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