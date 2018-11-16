Радий Хабиров поиронизировал над тем, как в районах Башкирии готовятся к его приезду

- Мне пишут из небольшой деревни в районе, куда завтра планирую поехать: «Собираетесь в наши края? Здесь такой ажиотаж, грейдер ночью дорогу ровняет, по объездной огромные дыры залатали, клуб заработал, за клубом весь мусор убрали»… Что тут скажешь? Во-первых, очевидно, что у каждого чиновника есть возможности делать жизнь людей лучше. Пока они делают это только перед приездом начальства. Но мы постараемся отладить систему, когда о вот таких больших и малых бедах людей все начальники и подчиненные будут узнавать в режиме онлайн при четком контроле исполнительской дисциплины. А эти примеры эпохи ручного управления – будем вспоминать с улыбкой, - написал Радий Хабиров.