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Радий Хабиров провел рабочую встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

17 ноября 2018, 06:27
Фото: glavarb.ru
Они обсудили вопросы защиты материнства и социальные программы.

Вчера, 16 ноября, в Доме Республики врио главы республики встретился Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. В рамках рабочей встречи они обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактики семейного неблагополучия, развития системы дополнительного образования.

Радий Хабиров подчеркнул, что все эти вопросы являются первостепенными,а Анна Кузнецова отметила позитивный опыт Башкирии касательно поддержки материнства и детства, в том числе проект "Социальная няня".

В числе ключевых направлений, на которых региону нужно сосредоточить внимание, Анна Кузнецова назвала развитие системы дополнительного образования, а также создание условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями - сообщается на официальном сайте главы Башкирии.

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#Новости#Дети#Виктория Куприянова#Политика
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