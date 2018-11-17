Радий Хабиров провел рабочую встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

Вчера, 16 ноября, в Доме Республики врио главы республики встретился Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. В рамках рабочей встречи они обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактики семейного неблагополучия, развития системы дополнительного образования.
Радий Хабиров подчеркнул, что все эти вопросы являются первостепенными,а Анна Кузнецова отметила позитивный опыт Башкирии касательно поддержки материнства и детства, в том числе проект "Социальная няня".
В числе ключевых направлений, на которых региону нужно сосредоточить внимание, Анна Кузнецова назвала развитие системы дополнительного образования, а также создание условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями - сообщается на официальном сайте главы Башкирии.