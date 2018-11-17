Как в Белорецком районе Башкирии фермера на празднике унизили

Всё случилось неожиданно для фермера. Его пригласили на торжественное собрание в честь Дня работников сельского хозяйства. Но когда он пришел, глава района указал ему на дверь.
Депутат районного Совета Амир Магазов более 30 лет посвятил селу, был директором совхоза, последние годы работает фермером, держит 100 голов КРС, производит молоко. 2 ноября он по приглашению пришел в малый зал администрации Белорецкого района на торжественное собрание.
Когда все были в сборе, в зал зашел глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. Тут и случился этот инцидент.
- Он увидел меня, спросил: «Магазов, вас приглашали?», и когда я ответил, что приглашали, он попросил меня покинуть зал, сказав, что он меня не приглашал, - рассказал Медиакорсети Амир Магазов.
Фермер не стал уходить, рассудив, что это его праздник и он получил официальное приглашение. Глава администрации не унимался и даже попросил своего управделами помочь депутату райсовета покинуть помещение.
Тогда Амир Магазов проявил характер, он сказал, что без помощи полиции с праздника не уйдет. Глава района нашел выход, он пригласил всех к себе в кабинет, кроме строптивого фермера.
- И все пошли за ним, в том числе и депутат Госсобрания Башкирии Биекметов, - рассказывает Амир Магазов. – Унизил меня при всех. Я остался один в зале. После этого пришлось обратиться к председателю Совета районных депутатов, я попросил собрать Совет и обсудить хамское поведение главы района. На нем также могут поднять вопрос и о досрочной отставке главы района.
- А почему это произошло, можете объяснить?
- Потому что он человек невоспитанный, с людьми не умеет разговаривать. А я неудобные вопросы задаю.
- Какие, например?
- Почему мост не строят, или по обращениям граждан дорогу не отсыпают. Почему сельское хозяйство забросили, молоком не занимаются? Когда-то мощный молокозавод на грани банкротства, земля заросла, сельчане не могут сдать мясо из-за того, что на весь большой Белорецкий район есть только один убойный цех.
- Гранты на селе сколько ни работаю, никогда не мог получить, - добавил депутат-фермер. – У нас тут молоко производят, продают в пластиковых бутылях. Практически всё сельское хозяйство развалили. На лесе не заработаешь, чужим отдали. Так не должно быть.
Амир Магазов – честный и порядочный человек, утверждает другой депутат райсовета Владимир Кривоус, тот самый директор белорецкой школы, которого уволили за факт организации встречи с депутатом Госдумы не от партии власти. Кривоус восстановил справедливость и уже два года снова работает директором.
- Этот случай с депутатом – это вообще нонсенс, за пределами разумного, - говорит Владимир Кривоус. – Никто не может объяснить это хамское поведение главы по отношению к депутату. И никто не давал ему права унижать человека. Я убежден, Миронов должен быть наказан самым строгим образом.
Амир Магазов написал обращение в адрес Радия Хабирова в электронном виде примерно десять дней назад, но не дождался реакции. Вчера, 15 ноября, он написал открытое письмо вновь. В нем он попросил ответить на вопрос о главе района: "Что еще должен сделать этот заслуженный "пчеловод" Российской Федерации, чтобы руководителем Республики Башкортостан было принято решение об изгнании этого человека с государственной службы?"
Депутат райсовета Владимир Кривоус опасается, что дело могут замять.
- Если обращение попало к Григорию Букрееву, то это вполне может случиться, - считает он. – Потому что раньше, когда меня «прессовали» в районе, он в составе делегации из администрации главы Башкирии приезжал к нам и полностью был на стороне Миронова. Теперь из той делегации почти все уволились, а он еще работает.
15 ноября стало известно, что сотрудники прокуратуры республики выехали в Белорецк для выяснения причин предоставления районной администрацией сиротам некачественного жилья.
- Более 30 домов и квартир, которые получили граждане указанной категории, оказались старыми неблагоустроенными помещениями, - сообщили в прокуратуре. - Несмотря на нахождение в городской черте, они не имели минимальных удобств.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Медиакорсети, что все документы по предоставлению жилья детям-сиротам в эти квартиры были подписаны Мироновым, а всё жилье предоставлял один и тот же человек.
Получить комментарий у Владислава Миронова не удалось.
Медиакорсеть следит за развитием событий.