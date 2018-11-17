Как в Белорецком районе Башкирии фермера на празднике унизили

- Если обращение попало к Григорию Букрееву, то это вполне может случиться, - считает он. – Потому что раньше, когда меня «прессовали» в районе, он в составе делегации из администрации главы Башкирии приезжал к нам и полностью был на стороне Миронова. Теперь из той делегации почти все уволились, а он еще работает.