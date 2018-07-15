В башкирском Белорецке асфальт укладывали во время ливня

В башкирском Белорецке асфальт укладывали во время ливняВидео
Сегодня, 12:45Разиф Абдуллин
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Автор видео утверждает, что так спешили подготовиться к Дню города.
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Видео: Константин Дунюшкин, Вконтакте
Сюжеты: Третий сектор, Видео
В соцсети Вконтакте появилось несколько видео укладки асфальта в дождь. Автор видео житель Белорецка Константин Дунюшкин сообщил Медиакорсети, что снимал происходящее 13 июля на улице Ленина.
- Хотя до этого было две недели жары, укладывать асфальт стали во время ливня, - рассказал он. – Видимо, так спешили, чтобы подготовится к Дню города, он у нас вчера прошел, 14 июля.
По словам активиста ОД «Центр общественных инициатив», городская администрация разместила два тендера на укладку асфальта в 2017 и 2018 годах на общую сумму примерно 38 млн руб. И именно эти деньги «отрабатываются» таким образом.
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