В башкирском Белорецке асфальт укладывали во время ливня

В соцсети Вконтакте появилось несколько видео укладки асфальта в дождь. Автор видео житель Белорецка Константин Дунюшкин сообщил Медиакорсети, что снимал происходящее 13 июля на улице Ленина.

- Хотя до этого было две недели жары, укладывать асфальт стали во время ливня, - рассказал он. – Видимо, так спешили, чтобы подготовится к Дню города, он у нас вчера прошел, 14 июля.