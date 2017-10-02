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В Башкирии директора школы в Белорецке восстановили в должности

2 октября 2017, 14:05
Местная администрация уволила его с должности после встречи с депутатом Госдумы.

Белорецкий межрайонный суд сегодня, 2 октября, принял решение по делу директора местной школы № 21 Владимира Кривоуса. Как ранее сообщала «Медиакорсеть», местная администрация уволила его с работы после того, как коллектив школы встретился с депутатом Госдумы от Башкирии Гаджимурадом Омаровым. Владимир Кривоус посчитал, что это увольнение незаконно и просил суд восстановить его в должности.

- Сегодня суд отменил приказ об увольнении Владимира Кривоуса и восстановил его в должности, - рассказал юрист Рамиль Фархтдинов.

Ответчиком по делу выступало Управление образования местной администрации, также суд в качестве соответчика привлек саму администрацию, так как у управления не было полномочий принимать такие решения.

Мотивировочная часть решения пока не готова.

По словам Рамиля Фархтдинова, на судебном заседании присутствовали учителя этой школы.

- После того, как судебное заседание закончилось, и судья Алия Вильданова стала уходить из зала, педагогический коллектив проводил ее аплодисментами, - рассказал господин Фархдинов.

Уже сегодня, по словам юриста, Владимир Кривоус сразу после суда отправился на свое рабочее место в школу.

Напомним, что в мае этого года педагогический коллектив школы № 21 города Белорецк встретился с депутатом Госдумы от Башкирии Гаджимурадом Омаровым. После этого его уволили с должности директора школы, а также его исключили из фракции «Единая Россия» и досрочно лишили его руководящей должности в постоянной комиссии совета Белорецкого района.

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