В Башкирии директора школы в Белорецке восстановили в должности

Напомним, что в мае этого года педагогический коллектив школы № 21 города Белорецк встретился с депутатом Госдумы от Башкирии Гаджимурадом Омаровым. После этого его уволили с должности директора школы, а также его исключили из фракции «Единая Россия» и досрочно лишили его руководящей должности в постоянной комиссии совета Белорецкого района.