В Башкирии жители Белорецка обвинили чиновников в навязывании управкомпании

В начале марта собственники на общих собраниях выбрали управляющую компанию – ООО «Альтернатива», которая уже проработала здесь два года. Для подтверждения реестра лицензий протоколы были направлены в госкомитет по жилищному и строительному надзору. Однако после этого, как утверждают истцы, начались «противоправные действия» со стороны замов руководителя ведомства – Андрея Крылова и Динара Диярова. Была организована «надуманная проверка», в ходе которой нашли несколько нарушений в оформлении протоколов. Новая управляющая компания сразу направила в госкомитет свои возражения. Однако вопреки этому в начале июля госжилнадзор передал дома в управление компании – ООО Коммунальщик. Она работала в этих домах до «Альтернативы» и собственники от нее отказались. Позднее у нее была отозвана лицензия, однако была проведена новая регистрация, и госжилнадзор вновь передал дома в управление этой компании.