Уфимка считает, что жителей города нужно "заразить" велосипедом

Нас становится все больше, поэтому мы просим считаться с нашими желаниями. Взамен же обещаем быть вежливыми на дорогах. Дайте нам велодорожки – нам давно обещали, что их будет больше, что они будут соединены по всему городу, чтобы можно было безопасно передвигаться по нашему очень красивому городу!