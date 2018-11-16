Уфимка считает, что жителей города нужно "заразить" велосипедом

Илона Раздумина, сотрудник Благотворительного Фонда «Наши Дети», считает, что уфимцам надо больше использовать велосипед при передвижениях по городу:
- Прежде всего, скажу – езжу на велосипеде 4 года, зимой и летом, на работу и по делам. Езжу много, поэтому уверяю – в Уфе отлично можно перемещаться по городу без пробок, давки в автобусах и бесплатно. Мой маршрут пролегает из Сипайлово до улицы Ростовская. И в целом по городу.
Подъем в гору по Сипайловской прекрасен. Отдельно поблагодарю коммунальные службы за то, что довольно оперативно в прошлом зимнем сезоне расчищали велодорожку от снега. Тем самым создавая комфортные условия для передвижения на велосипеде. Однако велодорожки у нас имеются не везде.
В Зеленой роще уже несколько лет не могут соединить разрозненные части дороги и нарисовать разметку. В связи с этим часть пути велосипедистам приходится преодолевать по автомобильной дороге. Неудобно и опасно.
Очень неадекватные водители курсируют по Уфе. Не уступают дорогу пешеходам на зебре: неоднократно становилась свидетелем того, как автомобили на большой скорости мчат по зебрам, распугивая пешеходов, а водители выражаются нецензурно. Пару раз чуть не сбили и меня – на законной зебре. В Сипайлово, на улице Гагарина. Там автомобили почему-то часто игнорируют зебру, создавая аварийные ситуации.
Начинать нужно с культурного просвещения участников дорожного движения. Очень мало дорожных знаков по городу – что здесь велодорожка и возможна встреча с велосипедистом. Особенно часто столкновения вело и авто происходят на проспекте Октября, когда водители летят на огромной скорости, не пропуская велосипедиста.
Очень мешают велодвижению многочисленные бордюры. Уберите их уже! Была летом на московском велопараде – одно удовольствие – катать по пешеходным дорожкам, с которых исчезли стыковочные бордюры, а сами пешеходки расширили для удобства граждан.
Велосипедистов в Уфе много. Большое количество людей катается круглогодично. Это удобно и полезно для здоровья и психики. Ни с чем не сравнимое удовольствие.
Нас становится все больше, поэтому мы просим считаться с нашими желаниями. Взамен же обещаем быть вежливыми на дорогах. Дайте нам велодорожки – нам давно обещали, что их будет больше, что они будут соединены по всему городу, чтобы можно было безопасно передвигаться по нашему очень красивому городу!
Очень хочется перенять опыт Альметьевска – крошечного по сравнению с Уфой, но совершенно уникального в плане организации велоинфраструктуры. Пусть велосипедов станет больше, а автобусов – меньше. Безусловно, они нужны, но такое засилье транспорта, которое существует сейчас, крайне пагубно сказывается на жизни наших граждан.
И еще раз о пользе и радости от велосипеда. В прошлом январе, когда Уфа откапывалась после многодневных постновогодних осадков, когда машины невозможно было выудить из заваленных снегом дворов, я спокойно проезжала на велосипеде.
Быть счастливым – легко и просто. На велосипеде я каждый день экономлю кучу денег и нервов. Потому что добираюсь с работы очень быстро, в отличие от стоящих в огромных пробках автобусов и машин. Давайте вместе заразим жителей нашего города добрым и полезным велосипедом!