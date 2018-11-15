Шайтан-пазик: как приятно и без пробок добраться на работу на велосипеде

Вопреки распространённому мнению, езда на велосипеде в минусовую температуру почти не отличается от езды летом. Ехать по проспекту Октября более менее нормально. Почти нет бордюров, широкий тротуар. Но много пересечений с выездами из дворов и объездов остановок. Поэтому приходится постоянно быть начеку и крутить головой во все стороны.