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В Уфе на «Округе Галле» водитель автобуса оказался без тахографа и получил штраф

15 ноября 2018, 05:03
Фото: Константин Климов / Mkset.ru
8:30, Остановка "Округ Галле" в сторону автовокзала.

Первая «точка», где будет работать наш экипаж, - остановка "Округ Галле" в сторону Южного автовокзала. Автобусы отсюда уезжают в пригородные посёлки Михайловка, Восьмое марта и Алексеевка.

Первый же «клиент» оказывается нарушителем и вынужден высадить пассажиров. У молодого водителя нет карты водителя для тахографа. Оказывается, они должны быть в каждом автобусе - с помощью прибора отслеживается маршрут, сколько времени водитель находится за рулем, скорость и другие факторы, влияющие на безопасность пассажиров.

На водителя составляется протокол, но после вручения копии машину не отпускают, а ждут приезда механика, который и привезёт карту.

За такое нарушение водитель получает штраф 1000 рублей, а механик - 5000 рублей.

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