Конечная остановка Уфы: горожане рассказали о плюсах и минусах работы транспорта

Лилия Мажитова, студентка: Утром приходится выходить из дома за час до начала занятий, так как и с транспортом и с дорогой каждый день «играешь» в рулетку. Езжу на учебу в центр, обычно третьим маршрутом. Он меня устраивает, но хотелось бы, чтобы ходил чаще. Ольга Андреева, пенсионерка: Не устраивает, что «Башавтотранс» в выходные очень редко ходит: выстроятся автобусы около леса – стоят. Мы стоим, мерзнем и они стоят. Отсюда не уехать в аэропорт, где у меня сад, езжу с пересадкой. В будни дни почти не жду автобус – 3-5 минут. Правда по вечерам после 20.00 автобусы «Башавтотранса» не ходит.