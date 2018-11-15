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В Уфе на Округе Галле в 7 утра уже появились небольшие пробки

15 ноября 2018, 03:02
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru
7.00, остановка «Округ Галле».

Как показывает практика, жизнедеятельность среднестатистического уфимца начинается достаточно рано. Уже в 7 утра главная транспортная артерия города переполнена. Жители мегаполиса стремятся в разные точки столицы Башкирии. Перекресток улицы Округа Галле и Проспекта Октября – один из ключевых узлов для передвижения пассажиров на общественном транспорте в любое время суток.

Остановка "Округ Галле" в сторону Затона
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

При этом ранним утром мало кто стремится в микрорайон Затон. Ажиотаж в этом направлении случится к концу рабочего дня. А пока наоборот – оттуда.

На остановке "Округ Галле" в сторону Черниковки.
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

Зато по направлениям в Черниковку и к Гостиному Двору горожане масштабно спешат: рабочий день у большинства начинается достаточно рано. Автобусы: «пазики», «нефазы» и «газельки» переполнены.

Стоит отметить: недостатка в них особо нет – одновременно на остановках по Проспекту Октября выстраивается порядка 5-6 машин. Остальные трудолюбиво ждут своей очереди в «отстойнике» на первых полосах в разные стороны.

Перекресток Проспект Октября - Округ Галле
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

- Я уже привыкла ехать на работу стоя. Мне – до «Машинки», - улыбается, пожимаясь от легкого уфимского холодка Гюзель Янина. – 249-й или 290-й – популярные маршруты. Многие стремятся в это время суток аж от Телецентра до Черниковки… Боюсь, что увеличение количества «пазиков» не особо спасет. Тут – на Проспекте Октября – они в любом случае из-за разделительной полосы не смогут одновременно принять всех желающих. Вот и сейчас создалась «пробка» перед перекрестком Округа Галле, хотя светофор горит зеленый…

Остановка "Округ Галле" в сторону улицы Ленина.
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru
Проспект Октября.
Фото: Максим Балобанов / Mkset.ru

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