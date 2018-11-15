В Уфе на Округе Галле в 7 утра уже появились небольшие пробки

- Я уже привыкла ехать на работу стоя. Мне – до «Машинки», - улыбается, пожимаясь от легкого уфимского холодка Гюзель Янина. – 249-й или 290-й – популярные маршруты. Многие стремятся в это время суток аж от Телецентра до Черниковки… Боюсь, что увеличение количества «пазиков» не особо спасет. Тут – на Проспекте Октября – они в любом случае из-за разделительной полосы не смогут одновременно принять всех желающих. Вот и сейчас создалась «пробка» перед перекрестком Округа Галле, хотя светофор горит зеленый…