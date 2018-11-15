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Ранним утром в Уфе на 269-ой маршрутке остановки не объявляли

15 ноября 2018, 02:38
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
6.02 - 6.20, маршрут №269.

Мне повезло, через две минуты ожидания на остановку "Зеленая роща" подъехал "Пазик". Это маршрут № 269, принадлежит ИП Батырова.

Захожу в автобус, вижу табличку: "Число мест для сидения 23, общее число пассажиров 42". Автобус не заполнен, пока в нем человек 15.

Проехали до Спортивной, все это время ни одной остановки водитель не объявляет. Многие полуспят. Кто-то слушает музыку, запросто могут проехать свою остановку.

На Спортивной пара людей молча подходят, кладут свои 25 рублей, водитель останавливает машину и выпускает пассажиров.

Вижу перед водителем флажок "Патриоты России" и мусульманские четки. Водитель, пожилой мужчина в серой шапочке, на вопрос, скоро ли театр кукол, охотно отвечает:

- Горсовет, Юрюзань, потом театр кукол.

Хотя мы еще только отъехали от Спортивной, и впереди еще были две другие остановки: железнодорожная больница и Госцирк. Слава богу, что я то знаю эту дорогу, а если бы гости столицы попались?

На стекле за водителем много бумаг, из которых я успеваю увидеть лицензию и понять, что это автобус ИП Батырова. Есть график движения, еще что-то. Если и есть правила пользования транспортом, то они напечатаны настолько мелким шрифтом, что их прочитать невозможно.

Остановка "Театр кукол". Вместо расписания - реклама.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

Автобус довозит меня от "Зеленой Рощи" до театра кукол всего за 18 минут.

Но это еще не весь путь до офиса. Надо пройти еще минут 8-10 пешком. Половина пути приходится на тёмную часть Уфы. Здесь нет светильников, хотя опоры для них имеются.

Относительно светло только до Российской.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Это дорога в сквере по пути на Российскую, 33/4.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
А вот как выглядит путь пешехода почти сразу после перекрестка за Российской.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

А вот как эти светильники выглядят днем.

А тут и крепление для фонаря исчезло.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Опоры есть, а фонарей нет.
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

5 минут страха, и я в офисе.

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