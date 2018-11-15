В Уфе инвалида высадили из «ПАЗика» прямо на проезжую часть посреди дороги

Наш водитель стоял во втором и со второго ряда открыл дверь пассажиру прямо на проезжую часть. А потом, не останавливаясь, проехал мимо остановки. По пути он беседовал с коллегами по телефону: «Гаишников нигде нет». Действительно, сотрудников ГИБДД не видно было всю дорогу. Я подъезжаю к остановке «Телецентр», время 8:49, на работу успеваю. Затрачено времени – 34 минуты. Хочу добавить, что обычно пользуюсь велосипедом и доезжаю тот же маршрут немного быстрее за 29 минут