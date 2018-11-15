Затонский status qwo: Вернули маршруты и нерешённые проблемы

3. Вечером раньше, да и сейчас в Затон уехать можно только на такси. Это после 21-22 часов. Чиновники говорят: большие автобусы по времени продлили до 23 часов. Не знаю, не проверял, поэтому пока не верю: чиновникам никогда нельзя верить на слово, все проверять надо. Однако даже если это так, то этого мало. В 21 веке в современном мегаполисе всё-таки общественный транспорт должен стабильно ходить хотя бы до 1-2 часов ночи.