Утро как из 90-х: как выглядит конечная остановка транспорта в Инорсе в Уфе

-12 градусов сегодня в районе Инорса, люди стоят на конечной остановке, но замерзнуть не успевают. До 8 утра основной поток народа уезжает на работу на автобусах и пазиках. Самый час пик - с 6:45 до 7:20, чаще всего из Инорса люди едут на заводы. К 9 утра тут уже не людно, автобусы подают через каждые 3 минуты. Улица пустеет, остаются валяться стаканчики и другой бытовой мусор.