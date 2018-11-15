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Утро как из 90-х: как выглядит конечная остановка транспорта в Инорсе в Уфе

15 ноября 2018, 06:35
Фото: Инайя Едренкина / Mkset.ru
9:00 - 9:40 Конечная остановка транспорта по улице Фронтовых Бригад, 10.

-12 градусов сегодня в районе Инорса, люди стоят на конечной остановке, но замерзнуть не успевают. До 8 утра основной поток народа уезжает на работу на автобусах и пазиках. Самый час пик - с 6:45 до 7:20, чаще всего из Инорса люди едут на заводы. К 9 утра тут уже не людно, автобусы подают через каждые 3 минуты. Улица пустеет, остаются валяться стаканчики и другой бытовой мусор.

Пыльная грязная площадь со старой семеркой и продавцом пирожков напоминает 90-е, это, можно сказать, завтрак у водителей, когда нужно перекусить быстро. А на обед рядом есть кафе, где уже в 8 утра поджарен шашлык и сильно пахнет рыбой. Но ребята не жалуются.

Мужчина с бородой (не представился) держит в руках путевой лист и график отправки на рейс, электронные часы, очень напоминающие пейджер, они отсекают время до следующего выхода на рейс. Несмотря на антураж из 90-х, по времени выхода на маршрут здесь порядок. После транспортных нововведений в октябре остались несколько маршрутов, часть изменили как сам маршрут, так и наименование.

Например, 226 маршрут стал 298. Государственные автобусы остались под номером 226, у них отдельная остановка на конечной, а частные перевозчики вынуждены были меняться.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Инайя Едренкина#Город
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