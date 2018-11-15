mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выгода только у таксистов: БАТ в Уфе не ходит вечером и ходит редко

15 ноября 2018, 05:49
Фото: Ольга Маловица
Журналист, блогер Ольга Маловица делится своими наблюдениями о проблеме пригородных маршрутов, где пассажиров спасают только частные, а не муниципальные автобусы.

Газели 284 и другие решали проблему - в любую точку города из Суровки, Михайловки и Затона можно было добраться за 25-30 минут без пересадки. Вроде как вернули маршрут Затон-Планета. Еще БАТ отказывается заезжать в Михайловку-Грин и надо идти от трассы примерно 2 км по неосвещенной дороге, вдоль трассы.

Все было хорошо с транспортом и все испортили, убрав маршрутки с южного направления. Это еще сейчас садоводов нет, а летом куча садоводов ездит на этих же газелях сюда в сады.

Навести порядок в системе общественного транспорта - это правильно! Все жители Затона и Михайловки за! Но, пожалуйста, давайте без гусарского наскока! Холодно, знаете ли, в ноябре стоять долго на остановках. Не лишайте пригород маршрутных автобусов, частники нас действительно спасают. Верните маршруты, соединяющие Затон-Михайлову с центром и МВД, у них нет дублеров. Проверяйте машины, водителей, выпускайте на рейс только достойных, но не обескровливайте это направление. БАТ пока не справляется, а выгода только у таксистов.

Материалы по теме
Транспортная реформа в Уфе: ситуация на сегодня Транспортная реформа или передел рынка: Как выполняется первое поручение Хабирова
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Ольга Маловица#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44