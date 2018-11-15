Корреспондент "Спутник ФМ" Юлия Муртазина разбиралась с ситуацией на дорогах

Что в понимании городских чиновников можно считать стабилизацией обстановки? Отвечают ли переполненные автобусы требованиям безопасности? И каким должен быть максимальный срок ожидания автобуса? Эти и другие вопрос я очень хотела задать ответственным лицам, но вот уже почти три недели не могу получить ответа. Только обещания созвониться. Быть может, услышав данный материал, городские власти пойдут на контактделится корреспондент.