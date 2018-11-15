Уфимка из Зубово за рулем: с ужасом вспоминаю житие-бытие в Инорсе и Черниковке

Затор, что обычно случается в створе на Белореченский мост, происходит, пожалуй, из-за поведения самих водителей. К примеру, те, кто спускается с моста, следуя из Дёмы, почему-то напрочь забывают, что дорогу нужно уступать тем, кто движется по главной – Аэропорт-Уфа. По моим наблюдениям, можно тихонько продолжать ехать по своей, второстепенной, продвигаясь дальше вперёд, а не сразу начинать перестраиваться на левые полосы: так и нам дорогу перекрывают, и сами не в состоянии переместиться. Хотя определённая трудность на этом отрезке имеется: автобусы и с той, и с этой стороны подъезжают к остановке «Школьная». Получается, что одни перекрывают дорогу с дёмского направления, другие – сразу занимают крайнюю правую полосу. Если не ошибаюсь, в среднем здесь проезжают около 12 тысяч транспортных средств в сутки, тогда как «рабочих» полос остаётся только две, а это, естественно, мало. Затор при заезде на Валиди предсказуем, так как около 90 процентов пассажирского транспорта проезжает именно по ней, подвозя народ в исторический центр, где в основном сосредоточены многие вузы республики, и откуда удобна пересадка в другие точки города.