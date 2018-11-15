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От «Солнечного микрорайона» до «Театра Кукол» в Уфе: 35 минут и 18 рублей

15 ноября 2018, 06:09
Фото: Марат Хасанов / Mkset.ru
08.41. Остановка микрорайон "Солнечный".

По мобильному приложению «Умный транспорт» (доступен для операционных систем iOS и Android) в режиме реального времени можно отследить движение общественного транспорта. Работает более чем в 70 городах. По Уфе отслеживается движение трамваев, троллейбусов и маршрутных такси. В 08:34 открыл приложение, пока ждал лифта. В 08:37 посмотрел, где едет троллейбус №13 — на «Солнечном микрорайоне» будет через 4 минуты.

На остановке 6 человек. Есть знак, но нет расписания движения общественного транспорта. Из плюсов электротранспорта — есть бесконтактная оплата, так билет стоит 18 рублей, а за наличный расчет 20 рублей. В салоне чисто, было от пяти до десяти пассажиров, водитель везет аккуратно. По сравнению, например, с маршруткой №233 (ездил вчера, 14 ноября) — тесный проход, неудобные сидения для высоких людей, агрессивная манера вождения, из-за этого быстро, в спешке, и поэтому небезопасно, водитель старается поскорее высадить и посадить. Троллейбус же останавливается строго на остановках. Но в салон можно подняться по лестнице, что неудобно для маломобильных пассажиров. Троллейбус старый; новые, вроде бы, уже низкопольные, что гораздо лучше: быстрее и удобнее проходит высадка-посадка.

Посмотрел по приложению где едет предыдущий маршрут — 8 минут до «Фирмы „Мир“». Похоже, в это время, в 08:55, такое время ожидания. До «Театра кукол» добрался в 09:16. Время в пути — 35 минут.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Марат Хасанов#Город
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