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«Столько нервов за 2 недели я не тратил»: уфимец рассказал о произволе водителей ПАЗ

15 ноября 2018, 15:43
Фото: Дарья Клевцова / Mkset.ru
16.30 Остановка «Спортивная».

Мне удалось поговорить с молодым человеком, которому приходится на протяжении уже нескольких дней пользоваться общественным транспортом, в связи с ремонтом личного. Первая же фраза после моего вопроса была: «Надеюсь, моя машина больше никогда не сломается, столько нервов за пару дней я ещё не тратил».

Далее молодой человек поведал мне об «удивительном случае», произошедшем с ним вчера. Он ехал в пазике с открытой дверью целую остановку! «Дверь перестала закрываться как раз на той остановке, на которой я зашёл, но, к счастью, я был в другой части автобуса», - говорит молодой человек.

Несмотря на то, что водителю сообщили о поломке, он ехал на достаточно высокой скорости до следующей остановки, на которой уже большая часть недовольных пассажиров вышла. Стоит учесть, что автобус был полный и кто-то вполне мог просто выпасть во время движения. По словам молодого человека, водитель вдобавок нагрубил выходящим пассажирам и потребовал оплаты проезда.

«Это ли не произвол и абсолютное хамство?», - обобщил молодой человек и любезно согласился сделать со мной селфи.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Дарья Клевцова#Город
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