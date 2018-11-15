«Столько нервов за 2 недели я не тратил»: уфимец рассказал о произволе водителей ПАЗ

Далее молодой человек поведал мне об «удивительном случае», произошедшем с ним вчера. Он ехал в пазике с открытой дверью целую остановку! «Дверь перестала закрываться как раз на той остановке, на которой я зашёл, но, к счастью, я был в другой части автобуса», - говорит молодой человек.