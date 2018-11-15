mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Динар Гильмутдинов рассказал, кто чаще всего погибает в авариях

15 ноября 2018, 14:31
Фото: Интерфакс
Главный госавтоинспектор республики выступил на пресс-конференции.

15 ноября на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов рассказал о том, кто чаще всего погибает в авариях и в каких районах Башкирии выросло число ДТП с подростками.

-Самое трудоспособное население погибает в ДТП. Они должны трудиться, обеспечивать семьи, а мы их, к сожалению, теряем. Каждый третий погибший - пешеход, - отметил Динар Гильмутдинов. - Наибольшая доля наездов на эту категорию участников дорожного движения зарегистрирована на территории Уфы (52,6%). В районах и городах сохраняется сложная обстановка с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Рост количества ДТП с участием детей и подростков отмечается в Уфе, Салавате, Учалинском, Архангельском, Благовещенском, Давлекановском, Краснокамском, Мишкинском, Кугарчинском, Салаватском районах.

#Новости#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48