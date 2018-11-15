Динар Гильмутдинов рассказал, кто чаще всего погибает в авариях

-Самое трудоспособное население погибает в ДТП. Они должны трудиться, обеспечивать семьи, а мы их, к сожалению, теряем. Каждый третий погибший - пешеход, - отметил Динар Гильмутдинов. - Наибольшая доля наездов на эту категорию участников дорожного движения зарегистрирована на территории Уфы (52,6%). В районах и городах сохраняется сложная обстановка с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Рост количества ДТП с участием детей и подростков отмечается в Уфе, Салавате, Учалинском, Архангельском, Благовещенском, Давлекановском, Краснокамском, Мишкинском, Кугарчинском, Салаватском районах.